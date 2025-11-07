В России разбился вертолет Ка-226 с работниками военного завода на борту: пятеро погибли. Фото и видео

В поселке Ачи-Су (Дагестан, Россия) 7 ноября на берегу Ачису упал и разбился вертолет Ка-226. Аппарат при падении попал в жилой дом, в котором в то время не было людей. Однако из-за авиакатастрофы погибли пять человек, еще двое остаются госпитализированными в тяжелом состоянии.

Видео дня

Об этом без подробностей сообщает российское МЧС. Интересные сообщения также делают власти Дагестана – якобы разбился туристический вертолет с туристами на борту. Росавиация в свою очередь уточняет, что вертолет принадлежит "Кизлярскому заводу", и что "никаких туристов" в аппарате не было.

Что известно об авиакатастрофе

Вертолет Ка-226 с регистрационным номером RA-19307 принадлежит концерну "Кизлярский электромеханический завод". Он разбился на пляже реки Ачису, причем сначала в МЧС сообщали, что в авиакатастрофе погибли четыре человека, еще трое пострадали.

Позже стало известно, что один из госпитализированных умер; состояние еще двух – у них сильные ожоги – остается "тяжелым нестабильным".

Вертолет летел из Кизляра в Избербаш; на борту находились рабочие указанного завода.

Очевидцы утверждают, что воздушный аппарат загорелся еще во время полета, а экипаж пытался посадить его на пляже. Правда, на видео с моментом крушения (ниже) вертолет не садится, а именно падает в здание, и пылать он начинает уже после падения.

На месте падения возник пожар на площади 80 квадратных метров, который потушили пожарные.

Что известно о заводе

Росавиация не случайно не уточнила, о каком именно заводе в Кизляре речь. Однако в городе всего один завод, электромеханический. Предприятие относится к ОПК и выпускает широкий спектр продукции военного и двойного назначения.

Именно на этом заводе изготавливаются, среди прочего, подвески типа АКУ-58 для внешней подвески и пуска крылатых ракет и транспортировки и сброса боеприпасов с самолетов.

Также здесь пытаются создать новую самоходную зенитную установку на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября российская оккупационная армия потеряла очередной вертолет – аппарат Ка-52 "Аллигатор". Весь экипаж вертолета погиб.

Кстати, за все время полномасштабной войны (по состоянию на 26 октября 2025 года), согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия потеряла 346 вертолетов разных типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!