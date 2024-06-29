Звезда немецкого немого кино Ксения Десни: украинка, вернувшаяся из столетнего забвения

Еще недавно имя Ксении Десни знали, пожалуй, только историки кино, да и то только те, кто специализировался на немом кинематографе. Ее жизнь критики и журналисты часто сравнивают с сюжетом увлекательного романа или кинофильма, где есть взлеты и падения, любовь и предательство, мировая слава и полное забвение.

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Сегодня – с возрождением интереса ко всему украинскому – восстанавливается историческая справедливость: спустя столетие о Ксении Десни начали вспоминать не только на ее родине, но и за границей. На прошедшем в июне 2018 года в Киеве и Одессе седьмом фестивале "Немые ночи" был показан фильм Йоханнеса Гутера "Башня молчания", главную роль в котором сыграла Десни: посмотрев картину, можно понять, почему Ксению называют звездой первой величины немецкого немого кино и одной из самых красивых актрис того времени.

Ранние актерские способности

Относительно места рождения будущей звезды Ксении Десни (урожденной Десницкой) существуют разногласия: одни источники называют Киев, другие – Остер, городок в Черниговской области, но в любом случае тот факт, что по происхождению она является украинкой, сомнений не вызывает. Ксения появилась на свет 19 января 1894 года, детство и юность она провела в украинской столице. Девочку с ранних лет отличали не только ангельская внешность, но и артистические способности, она была грациозной и пластичной, тонко чувствовала музыку, поэтому лучше всего ей удавались танцы – ее хореографические способности восхищали родителей, которые были бы не против, если бы дочь сделала карьеру актрисы или танцовщицы.

Под псевдонимом Дада

Коррективы в ее судьбу внесла любовь – ради нее в начале 1910-х годов она уехала в Берлин, чтобы выйти замуж за миллионера Джеймса Бродского, от которого в октябре 1911 года родила дочь Тамару. Семейная жизнь не сложилась – Бродский оставил жену и дочь, чтобы переехать в США. Ксения вернулась в Киев, из которого, спустя несколько лет вместе с семьей бежала от ужасов революции и последовавшей за ней гражданской войны. Сначала они, как и многие тогда, перебрались на теплоходе из Крыма в Константинополь, где, вспомнив о своей любви к танцам, чтобы заработать на жизнь себе и родным, танцевала в местных варьете. В 1920-х годах Десни с семьей переехала в Берлин, где продолжила карьеру танцовщицы варьете, добившись на сцене грандиозного успеха. Публика заваливала ее цветами и специально ходила на выступления Дада – такой сценический псевдоним взяла себе Ксения.

Дебют в кино

В варьете Десни увидел Йоханнес Гутер – такой же эмигрант, как и она, приехавший в Европу из Риги. Берлин в то время представлял собой огромную киноплощадку, где в большом количестве снимались фильмы. Было бы удивительно, если бы на такую красавицу как Ксения, обладающую к тому же уникальными хореографическими и незаурядными актерскими данными, не обратили внимания. К тому же, в моде были сюжеты из жизни знати Российской империи, которые с удовольствием смотрели приехавшие оттуда эмигранты. Они испытывали ностальгию по жизни, которую потеряли из-за революционных событий, поэтому фильмы на подобные сюжеты пользовались большим успехом, а Десни, сама бежавшая в Европу из царской России, в такой экранной атмосфере была очень органичной. Ксения дебютировала в кино эпизодом в фильме "Сапфо", а уже меньше чем через год в картине Гутера "Зов рока" Ксения сыграла свою первую главную роль. Самым знаменитым фильмом Десни считается "Черная пантера" – экранизация пьесы другого знаменитого украинца, революционера, общественного деятеля, писателя и драматурга Владимира Винниченко "Черная Пантера и Белый Медведь".

Творческий союз с Гутером

Творческий союз актрисы с Гутером оказался на редкость успешным. В 1924 году они подписали контракт с одной из крупнейших киностудий Германии UFA, на которой Гутер снял одну из самых успешных своих картин – триллер "Башня молчания" с Десни в главной роли. Сама же Ксения сыграла более чем в двадцати фильмах, среди которых публика высоко оценила такие ленты как "Принцесса Суварини", "Другая", "Обретенная невеста", "Вильгельм Телль", "Эйн Вальцертраум", "Грезы о вальсе" – фильм был снят по мотивам оперетты Оскара Штрауса. И в нем Ксении пришлось много танцевать – вот когда весьма кстати пришлись ее хореографические навыки.

Особым в списке ее работ стоит фильм "Прыжок в жизнь", в котором Десни сыграла цирковую акробатку – в этой роли актрисе пришлось продемонстрировать все ее танцевальные и спортивные способности. Самыми "урожайными" в карьерном смысле стали для актрисы 1926-27 годы: в это время вышла большая часть картин, составляющих ее фильмографию, а партнерами Ксении были звезды первой величины немого кино: Ольга Чехова, Рудольф Кляйн-Рогге, Гарри Лидтке, Вилли Фрич, Людвиг Бергер, Мак Хансен. В ее фильме "Прыжок в жизнь" в массовке сыграла будущая звезда кино Марлен Дитрих.

Карьеру убил звук

В 1929 году после появления первых звуковых фильмов, Ксения Десни, сыграв только в одном из них – детективе "Криминальный комиссар Эйк", навсегда ушла из кинематографа. Звук в кино "пришел" не сам по себе – он потребовал новой эстетики и большей естественности: не такой как в немом кино нарочитой и форсированной актерской игры, менее выраженных эмоций, сдержанной пластики и тонкого владения голосом – актриса, которая не знала, что можно играть не так, как в немом кино, в новые рамки не вписалась. Можно сказать, что ее карьеру, находящуюся на пике, убил звук.

Мать и дочь

О дальнейшей судьбе звезды немого кино Ксении Десни известно немного. Она не преподавала актерское мастерство студентам, не участвовала в телевизионных шоу, не оставила книгу мемуаров, хотя ей было что рассказать о своей жизни, работе и людях, которых ей довелось встречать. В 1931 году Ксения поселилась в Лондоне – вместе со своей дочерью, звездой английского театра и кино 30-40-х годов ХХ века Тамарой Десни. Дальше энциклопедии сообщают уже о жизни и творческом пути Тамары, которая дебютировала на сцене лондонского Колизея, едва ей исполнилось двадцать лет. Унаследовав от матери хореографические данные и обладая прекрасным вокалом, она сыграла в мюзикле "Гостиница "Белый конь". В кино Тамара начала сниматься еще во время жизни в Германии, а переехав в Лондон, обратила на себя внимание британских кинорежиссеров. Всего в ее фильмографии около двух десятков фильмов, среди которых "Пламя над Англией" и "Доносчик". По словам самой актрисы, огромное – даже определяющее – влияние на ее актерскую карьеру оказала мать.

Ксения Десни ушла из жизни во Франции – расположенном на Лазурном берегу городке Рокфор-ле-Пин, где жила вместе с дочерью и ее четвертым мужем, строителем Альбером Лаванье. Точная дата ее смерти неизвестна: по одним источникам это произошло в 1954 году, по другим – в 1962.