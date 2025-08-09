Звезда 'Армагеддона' и 'Властелина колец' Лив Тайлер: горжусь своими украинскими корнями

Лив Тайлер – американская актриса с мировым именем, которая уже более двух десятков лет не сходит с экранов. Трудно найти человека, который не видел бы лент с ее участием, таких как "Ускользающая красота", "Армагеддон", "Девушка из Джерси", "Опустевший город", "Незнакомцы", "Невероятный Халк", "Капитан Америка: Новый мир" и, конечно же, трилогию "Властелин колец". Сама актриса считает, что своим многогранным талантам она во многом обязана богатому интернациональному происхождению – среди ее предков были итальянцы, немцы, поляки, англичане и украинцы. Об этом рассказал журналистам ее отец, музыкант группы Aerosmith. По словам Стивена Тайлера, его отец – дед Лив – приехал в США из Украины. Что до самой актрисы, то она говорит, что гордится своими украинским корнями.

Два отца Лив

Лив Тайлер родилась в июле 1977 года в Нью-Йорке под фамилией Рандгрен, которую дал ей отчим, рок-музыкант Тодд Рандгрен, в отношениях с ним с 1972 по 1979 годы состояла ее мать, модель, певица и бывшая девушка Playboy (Мисс Ноябрь-1974) Биби Бьюэлл. Молодые люди то расставались, то снова сходились, в один из периодов, когда они жили врозь, у Биби случился короткий роман с музыкантом, лид-вокалистом группы Aerosmith Стивеном Тайлером, в результате которого и появилась на свет Лив. Свое имя девочка получила в честь норвежской актрисы Лив Ульман, фотографию которой ее мать, будучи беременной, увидела на обложке журнала TV Guide от 5 марта 1977 года. Поначалу Бьюэлл уверяла, что родила девочку именно от Рандгрена, но даже когда выяснилась правда, музыкант не оставил Лив, уделяя много времени и внимания ее воспитанию: он оплатил ее обучение в частной школе, а она навещала его несколько раз в год. Добрые отношения связывают их и сейчас. "Я очень люблю Тодда, – говорит Тайлер в интервью, – и безумно благодарна ему за все, что он для меня сделал. Когда я родилась, он допускал возможность того, что я не являюсь его дочерью. Но он решил, что маленькой девочке нужен отец, и сам решил подписать мое свидетельство о рождении. И сегодня, когда он обнимает меня, я чувствую, что он – мой отец, он такой сильный и надежный".

Знакомство со Стивеном Тайлером

Когда Лив исполнилось восемь лет, она познакомилась с дочерью Тайлера, Мией, и была поражена своим сходством с девушкой: по словам Лив, ей показалось, что, глядя на Мию, она смотрится в зеркало. Когда девочка спросила об этом мать, та разрыдалась – так секрет был раскрыт. Но правда об отцовстве Тайлера стала известной только шесть лет спустя – тогда Лив сменила фамилию, официально Тайлер. Бьюэлл говорила, что не хотела, чтобы девочка общалась с биологическим отцом из-за наркозависимости, которой он страдал на момент появления их дочери на свет, но ее усилия оказались тщетными – Лив и Стивен подружились. Более того, они работали вместе в профессиональной сфере: в 1993 году она вместе с Алисией Сильверстоун снялась в клипе Aerosmith Crazy, а затем исполнила несколько песен группы в фильме "Армагеддон".

Модель и актриса

Лив сменила несколько школ, прежде чем мать нашла учебное заведение для детей с СДВГ – синдромом дефицита внимания и гиперактивности, от которого страдала девочка. Тайлер окончила его в 1995 году, но получать образование дальше не стала – решила сделать карьеру модели. В этом ей помогла актриса и фотомодель Паулина Поризкова, которая отправила ее фотографии в журнал Interview. На девушку обратили внимание – она начала сниматься в телевизионной рекламе. Впоследствии Лив говорила, что рано повзрослела: "Я работала с 14 лет, но именно это избавило меня от многих неприятностей. Когда мои ровесники употребляли наркотики и тусовались, я проводила время на съемочной площадке на другом конце земного шара – в Тоскане". Карьера модели очень быстро наскучила Лив, она решила сделать карьеру в кино, и довольно быстро в этом преуспела, хоть до этого никогда не брала уроков актерского мастерства.

Удачный дебют

В кино Тайлер дебютировала в 1994 году в полнометражном фильме "Безмолвная схватка", в котором сыграла старшую сестру мальчика-аутиста. Через год она уже была занята сразу в двух картинах – молодежной трагикомедии "Магазин "Империя", участие в котором она описала, как "один из лучших опытов в своей жизни", и "Тяжелый" – ее роль наивной официантки Келли получила положительные отзывы в прессе. Критик Джанет Маслин писала о ее работе: "Мисс Тайлер играет очаровательно и искренне", впоследствии это будут отмечать многие исследователи ее творчества.

Бертолуччи и Олтмен

Настоящей звездой Лив стала в 18 лет, сыграв в фильме знаменитого итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи "Ускользающая красота" наивную и романтичную Люси Хармон. Фильм получил неоднозначные отзывы, но работу Тайлер положительно оценили все. Журнал Variety отметил ее "очаровательную неловкость" и "интуитивную реакцию на камеру", а в Empire даже сравнили "неуклюжего подростка" с юной Авой Гарднер. Но, пожалуй, самым главным стало то, что в "Ускользающей красоте" Тайлер увидел другой знаменитый режиссер – Роберт Олтмен. Он пригласил Лив в свои картины "Колесо фортуны" и "Доктор "Т" и его женщины", и при этом отзывался о ней в превосходных степенях, назвав "очень серьезной, подготовленной и профессиональной актрисой", добавив: "Я от нее без ума!" В перерывах между съемками у Олтмена Тайлер играла с Рэйфом Файнсом в фильме "Онегин", режиссером которого выступила сестра режиссера Марта. По словам Фэйнса, перед работой над фильмом они перепробовали множество актрис, но всем им "чего-то не хватало", а Тайлер была вне конкуренции: "У Лив острое чувство эмоциональной правды, которая не наиграна – она просто есть". К этому же времени относится и роль в фантастическом фильме Майкла Бэя, Армагеддона, в котором она стала партнершей Брюса Уиллиса и Бена Аффлека.

Звездная роль

Мировую известность Тайлер принесла роль эльфийки Арвен Ундомиэль в эпической трилогии по произведениям Джона Толкиена "Властелин колец".: "Братство кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля". Лив довольно быстро научилась говорить на вымышленном – эльфийском – языке, созданном Толкиеном, а критики в очередной отметили ее "органичность и естественность": Тайлер как будто бы родилась своей героиней, а не играла ее. Перед съемками во второй части трилогии Лив несколько месяцев обучалась навыкам боя на мечах, которыми должна была владеть ее героиня. В результате – после внесения изменений в сценарий – сцены битвы с ее участием были вырезаны из уже смонтированного фильма, что очень расстроило Тейлор. Но фильм в результате стал невероятно успешным в прокате, собрав по результатам проката 926 миллионов долларов по всему миру.

Жизнь после "Властелина колец"

После "Властелина колец" Тайлер продолжила успешно сниматься – она сыграла в романтических комедиях Кевина Смита "Девушка из Джерси" и драмах Стива Бушеми "Одинокий Джим" и Майка Байндера "Опустевший город". Но в каком бы жанре ни работала бы актриса, она признается, что после "Властелина колец" они даются ей непросто: "Я привыкла в другим аспектам существования своего персонажа – мне нужно действие, а, например, в "Девушке из Джерси" мы с моим партнером. Беном Аффлеком, просто сидели и "отбивали" свои диалоги. Впрочем, актриса вскоре получила серьезную нагрузку, сыграв главную роль в фильме ужасов Брайана Бертино "Незнакомцы" - о молодой паре, подвергшейся нападению незнакомцев в масках в своем загородном доме. После того как триллер вышел на экраны, Тайлер сказала в интервью, что это была самая сложная роль во всей ее карьере: "Я была совершенно измотана – физически, морально и ментально". На счету актрисы также такие ленты как "Невероятный Халк", "Супер", "Порох", "9-1-1. Одинокая звезда", а также участие в сериале НВО "Оставленные". В феврале 2025 года состоялась премьера американского супергеройского фильма "Капитан Америка: Новый мир", в котором Тайлер сыграла одну из главных ролей – биолога Бетти Росс.

Чужих детей не бывает

Несмотря на увлекающуюся натуру Лив – по ее словам, она влюбляется каждые две недели, в по-настоящему серьезные отношения она вступала только два раза. В 1998 году Тайлер начала встречаться с музыкантом, участником группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном. Спустя три года они обручились, а в марте 2003 года поженились – церемония прошла на Барбадосе. 14 декабря 2004 года певица родила сына, которого назвали Майло Уильямом, но, несмотря на это, в мае 2008 года пара через своих представителей объявила о расставании, с дежурной формулировкой о том, что они "останутся друзьями". По словам самой актрисы, расставание с мужем было для нее очень болезненным – она даже вынуждена была переехать в Лос-Анжелес – жизнь в их некогда совместном доме на Манхэттене стала для нее невыносимой. 11 февраля 2015 года актриса снова стала матерью: ее второй сын, Сейлор Джин, появился на свет на полтора месяца раньше срока. 8 июля 2016 года актриса родила дочь Лулу Роуз, отцом этих детей стал спортивный менеджер Дэвид Гарднер, с которым она встречалась с 2014 по 2021 год, когда была расторгнута заключенная ими помолвка. Будучи многодетной матерью, Лив считает, что чужих детей не бывает – она является активной участницей благотворительного Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ.