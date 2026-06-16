Золотоноша задыхается от зловония: жители жалуются на птицеперерабатывающее предприятие «Омега три»

В Золотоноше жители "14-го квартала" годами жалуются на невыносимый зловоние, навалу зеленых мух и вероятное загрязнение окружающей среды из-за деятельности птицеперерабатывающего предприятия ООО "Омега три", связанного с торговой маркой "Счастливый цыпленок".

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Производство работает почти в центре города, рядом с жилой застройкой.

Местные жители рассказывают, что из-за запаха не могут нормально открывать окна и двери, проветривать дома, спать и выпускать детей на улицу. По словам местной жительницы Ольги, запах проникает прямо в дом, поэтому люди стараются открывать окна только рано утром, когда мух и зловония меньше.

Люди также жалуются на ухудшение самочувствия: головную боль, тошноту, проблемы с дыханием и давлением. Особенно тяжело, по словам жителей, детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Бывший работник предприятия Сергей в репортаже утверждает, что деятельность завода могла негативно влиять не только на воздух, но и на состояние окружающей среды. Он рассказывает о тёмном осадке в воде и заявляет, что, по его словам, сточные воды якобы могли сливаться на территории предприятия. Эти утверждения требуют проверки компетентными органами.

Однако, несмотря на многочисленные жалобы жителей на проблему экологического геноцида, в том числе в прокуратуру, компетентные органы – разводят руками.Местные активисты говорят, что пытались самостоятельно фиксировать возможные нарушения, в частности, фотографировали мешки с отходами на территории предприятия.

Жители заявляют, что неоднократно обращались с жалобами, в частности в прокуратуру, однако, по их словам, системной реакции до сих пор нет.

Заместитель городского головы Золотоноши Александр Флоренко сообщил, что территорию предприятия обследовали с помощью аэросъемки, а полученные материалы передали в правоохранительные органы. По его словам, такие предприятия вообще не должны работать в пределах жилой застройки, однако это производство существует еще с советских времен. Также городские власти направили руководству "Омега три" требование устранить последствия деятельности и свести к минимуму жалобы жителей. Тем временем местные активисты готовят мирную акцию протеста. Они требуют ответов на главные вопросы: почему предприятие до сих пор работает рядом с жилыми домами, когда будут обнародованы результаты проверок и почему прокуратура и другие контролирующие органы не реагируют должным образом на многочисленные жалобы жителей.

Подробности – в видеосюжете: