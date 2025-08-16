Знаменитости и их знаки Зодиака: есть ли какая-то связь

Эксперт по астрологии Тали Эдут утверждает, что увидела глубинную связь между определенными группами знаменитых личностей в Голливуде, которые представляют один и тот же знак Зодиака.

По ее словам, каждый знак связан с определенной частью тела. Например, Ким Кардашьян – Весы, а именно они управляют ягодицами и поясницей. Есть и другие совпадения, говорит астролог в материале для Elle.

Овен

Среди представителей этого знака Зодиака есть такие суперзвезды, как Арета Франклин, Диана Росс, Мэрайя Кэри, Селин Дион, Марвин Гей, Элтон Джон, Леди Гага, Фаррелл — фактически любой певец, который "скорее всего, будет иметь длительный успех в Вегасе", добавляет Эдут. "У них просто этот кардинальный огненный знак, поэтому они ярко пылают и хорошо держатся на сцене", – пояснила она.

Телец

Самый культовый Телец – это Адель. По словам астролога, этот знак можно считать другим названием голоса. Его представители очень медленные и мелодичные, погруженные в себя и чувственные.

Близнецы

Близнецы демонстрируют текучую, переходную энергию, что дает нам таких знаменитостей, как Принс, который вместо имени в конце концов начал использовать "Символ любви".

Рак

Раки – это наши водянистые, чувствительные знаменитости, включая таких людей, как Ариана Гранде, Селена Гомес и Хлои Кардашьян. Эдут также добавляет, что Раками управляет луна, а это означает, что они могут становиться капризными и им трудно отпускать все. Еще один известный Рак – это Марго Робби.

Лев

Неудивительно, что куча известных знаменитостей – Львы. Этот знак зодиака, известный своей уверенностью, целеустремленностью и крутизной, когда находится в центре внимания. Только короткий список включает Кайли Дженнер, Деми Ловато, Дженнифер Лоуренс, Дженнифер Лопес, Мадонну и Меган Маркл. "Они все будто вмешиваются в споры, но одновременно делают вид невинных", – говорит Эдут. "Они милые, но вспыльчивые".

Дева

Девы — такие знаменитости, как Бейонсе и Зендая — известны своим трудолюбием и принципиальностью, но Эдут говорит, что они также могут иметь удивительное чувство ритма и быть замечательными танцорами. "Майкл Джексон был Девой. Пинк — это Дева, которая поражает своими акробатическими трюками на сцене ".

Весы

Весы немного сложны, говорит Эдут, объясняя, что иногда они могут быть одновременно романтичными и пикантными. (Она отмечает, что такие люди, как Бруно Марс, Лил Уэйн, Эминем и Гвен Стефани, все являются Весами.) Так что же их всех объединяет? Они также являются судьями и критиками, также эти люди очень сосредоточены на красоте, стремятся хорошо выглядеть и быть стильными.

Скорпион

Скорпионы – это хитрые, сексуальные знаменитости, такие как Райан Гослинг и Пенн Беджли. "Они точно секс-символы", – говорит Эдут. "И загадочные". Леонардо ДиКаприо, Дрейк, Уиллоу Смит, Винона Райдер, Мэттью МакКонахи и Кендалл Дженнер – все они Скорпионы. Они немного дерзкие, делают все по-своему, говорит астролог.

Стрелец

Когда речь идет о знаменитостях-Стрельцах, вы найдете много поп-звезд, говорит Эдут, включая Майли Сайрус, Ники Минаж, Бритни Спирс и Тейлор Свифт.

"Они бунтарки, но также и хорошие девушки. Стрельцы известны своей щедростью, ведь ими управляет Юпитер, планета щедрости", – сказала Эдут.

Также Стрельцы часто известны своей откровенностью.

Козерог

Одна из самых известных Козерогов, конечно же, Мишель Обама, "сильная женщина, которая руководит", говорит Эдут.

Кроме того, это земной знак, а это означает, что Козероги очень преданы содействию развитию. Обама, например, очень много сделала для детей.

Еще одна знаменитость, которая воплощает "культовую энергию" Козерогов – Кейт Миддлтон.

Водолей

"Они здесь просто для того, чтобы быть странными и безразличными к этому", — говорит Эдут о Водолеях, указывая на певцов Алисию Киз и Гарри Стайлза. Она добавляет, что они также могут иметь эту бессмысленную энергию соседней девушки, как актриса Дженнифер Энистон.

Рыбы

Наши знаменитости-Рыбы полны эмоций и чувств: Рианна, Дрю Бэрримор, Милли Бобби Браун. Они также могут быть примером самопожертвования, добавляет астролог, а иногда и отстаивать какое-то дело, например Симона Байлз, которая борется за психическое здоровье.

