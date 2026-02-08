Знаменитая американская фолк-исполнительница Мелани Сафка: 'украинская легенда хиппи' и 'первая леди Вудстока'

Мелани Сафка – или просто Мелани – американская певица в жанрах фолк и кантри, гитаристка, композитор, автор текстов к своим произведениям, благотворительница и пацифистка. Она выступала на самых знаменитых рок-фестивалях мира, включая легендарный Вудсток, и стала первой поп-рок-исполнительницей на престижных мировых сценах, куда до нее допускали только певцов классического направления – Мелани пела в американских Карнеги-холле и Метрополитен-опере, британском Альберт-холле, австралийской Сидней-опере, а также на Генеральной ассамблее ООН перед делегациями всего мира, члены которых аплодировали ей стоя.

Песни Сафки исполняли Шер, Долли Партон, Мередит Брукс, Мейси Грей, Дина Картер и Квин Латифа. Сафка писала музыку к телевизионным фильмам, а за саундтрек к одному из них – сказке "Красавица и чудовище" – она была удостоена престижной музыкальной премии "Эмми".

В 1972 году журнал "Биллборд" присвоил певице титул "лучшей вокалистки США". В то же время Мелани Сафка стала обладательницей рекорда среди американских исполнительниц по числу песен, входящих в рейтинг ТОП-40: там одновременно находилось шесть ее композиций – три в ее собственном исполнении и три – в исполнении других певцов. В историю Мелани также вошла как "украинская легенда хиппи" – так было отмечено ее активное участие в бунтарском молодежном движении.

"Подари мне поцелуй"

Мелания Энн Сафка Шекерик родилась 3 февраля 1947 года в Нью-Йорке в районе Квинс в эмигрантской семье – ее отец был украинцем, а мать – итальянкой. Девочка с ранних лет увлекалась музыкой и уже в четыре года приняла участие в известно радио-шоу "Живи как миллионер", а когда Меланье исполнилось пять, вышла ее первая пластинка. Одна из записанных на ней песен – "Подари мне поцелуй" – стала визитной карточкой юной певицы. Своей тягой к музыке Мелания была обязана родителям. Отец Фред (урожденный Федор) хоть и выбрал себе далекую от искусства профессию – он был владельцем сети дисконт-магазинов, обожал украинские народные песни, которые напоминали ему о родине его предков, а мать Полли – джазовая певица, оставившая свою карьеру после брака – увидев у дочери соответствующие задатки, занялась ее певческой карьерой.

Как важно иногда ошибиться дверью

Окончив среднюю школу, Мелания поступила в нью-йоркскую Академию драматического искусства, учебу в которой совмещала с выступлениями в клубах Гринвич-Виллидж. Ее фолк-репертуар пользовался большой популярностью, и таким образом Сафка не только нарабатывала опыт выступлений на публике, но и зарабатывала деньги на учебу. Окончив Академию, Сафка, по словам ее преподавателей, могла сделать блестящую актерскую карьеру, но он выбрала музыку. Вскоре творчеством Меланьи заинтересовалась крупная фирма грамзаписи Columbia Records, с которой она заключила свой первый контракт. Увы, надежд, возложенных на сотрудничество, фирма не оправдала – на ней Сафка записала только две песни. Разочарованная певица решила вспомнить о полученной в Академии профессии и попробовать свои силы в кинематографе. И тут важную роль в ее судьбе – как профессиональной, так и личной – сыграл случай: придя на пробы, певица… ошиблась дверью. За ней находился офис звукозаписывающей компании Buddah, где продюсером работал Питер – Петр – Шекерик, оказавшийся украинским уроженцем, которого родители привезли в США после Второй мировой войны. Оказалось, что у молодых людей много общих интересов, главными среди которых была музыка и украинское происхождение, неудивительно, что, спустя непродолжительное время, Шекерик стал не только продюсером Сафки, которая подписала контракт с Buddah, но и ее мужем.

"Первая леди Вудстока"

А вскоре о Сафке заговорили как о серьезном открытии в области фолк-музыки, причем, не столько в США, сколько в Европе: первая же две композиции, записанные совместно с "Buddah", сделали ее лидером французского хит-парада. Ну, а мировую популярность ей принесло участие в международных рок-фестивалях "Вудсток" в 1969 году и на английском острове Уайт в 1970-м, где она сорвала гораздо больше аплодисментов, чем признанные фавориты рок-движения. Кстати, именно во время ее выступления зрители впервые зажгли свечи, что положило начало традиции зажигать огоньки на концертах любимых исполнителей – сначала свечи, затем зажигалки, а в наши дни – фонарики на мобильных телефонах. Сама Мелани в то время причисляла себя к движению хиппи, что не нравилось руководству Buddah, которое постоянно пыталось вернуть ее в рамки "благопристойности". В результате возникшего конфликта Сафка и Шекерик ушли из компании, основав свою – Neighbourhood Records. Именно на этой студии были записаны главный хит Сафки, Brand New Key, возглавивший музыкальные чарты в США и Великобритании. Его продажи превысили 3 миллиона копий, а сопутствующий диск стал золотым – вторым в ее карьере. Первый Сафка записала на волне популярности Вудстока, в него вошли песни из двух ее альбомов – Melanie, Candles In The Rain. Всего же за свою музыкальную карьеру Мелани записала почти 60 альбомов, а по всему миру было продано 25 миллионов ее записей.

Посол доброй воли фонда ООН-ЮНИСЕФ

В 1973 году Мелани, которая к тому времени стала матерью троих детей, завершила концертную деятельность. Став послом доброй воли фонда ООН-ЮНИСЕФ, она занималась благотворительностью, собирая средства для обездоленных детей во всем мире. В то время Сафка выступала под эгидой этой организации, причем не только в США и Западной, но и в Восточной Европе – в таких странах социалистического лагеря, как Югославия и Румыния, а вот в Украине – на родине своих предков – певице спеть не удалось. В конце 80-х годов Мелани вернулась к творческой деятельности: она снова начала выступать с концертами, но большую часть времени посвящала сочинению музыки – именно в это время Мелани написала саундтрек к телевизионному фильму "Красавица и чудовище". В 2012 году она также приняла участие в мюзикле Melanie and The Records Man, посвященном ей и ее мужу Питеру Шекерику, которого к тому времени уже н было в живых.

Счастливая жизнь в кругу семьи

Последние годы жизни Мелани провела в штате Теннесси – в городе Нашвилл, который считается столицей музыки кантри. Их с Питером дети – Лейла, Джорди и Бо-Джаред – так же, как и мать, стали музыкантами. Бо-Джаред, талантливый гитарист, часто аккомпанировал Мелани во время ее выступлений. Как правило, они носили благотворительный характер – она выступала в Южной Корее в поддержку мира на Корейском полуострове.

Еще во времена своего участия в движении хиппи Сафка увлеклась восточной философией и религией, став последовательницей культа индийского святого Амма, но на склоне лет она вернулась к вере своих предков – христианству и даже выпустила альбом с рождественскими песнями. Мелани Сафка ушла из жизни 23 января 2024 года, ей было 76 лет.