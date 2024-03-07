Зима вернулась: на Закарпатье и Буковине в марте выпал снег. Фото и видео

Часть Украины в начале марта вдруг засыпало снегом. Зима вернулась в Закарпатье и Буковину.

Неожиданные осадки создали зимние пейзажи, поражающие своей красотой. Соответствующие видео были опубликованы в сети.

По состоянию на 7 марта 2024 года на вершине горы Поп Иван Черногорский властвует облачная погода с ограниченной видимостью. Ветер дует с востока и достигает скорости 10 метров в секунду.

Температура воздуха составляет –5°С. За прошедшие сутки в этом районе выпало значительное количество снега, а в некоторых местах толщина снежного покрова достигает 40-50 сантиметров.

Снежные горы и леса превратили пейзаж в настоящую сказку, даря всем возможность погрузиться в атмосферу зимнего чуда посреди весны.

Напомним, в Мукачево в начале марта расцвела знаменитая на всю страну "бешеная" сакура. Это еще один пример того, насколько поразительна и непредсказуема может быть природа.

Как сообщал OBOZ.UA, на вершинах гор Украинских Карпат в первый день весны, 1 марта 2024 года, продолжалась зимняя погода. Там все еще лежал снег.

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