В первый день весны Карпаты заметены снегом: появилось фото с вершины

На вершинах гор Украинских Карпат в первый день весны, 1 марта 2024 года, продолжалась зимняя погода. Там все еще лежал снег.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост. В аккаунте появилось фото, сделанное утром в пятницу, со снегом на одной из самых высоких гор в Украине – Поп Иван Черногорский (высота 2028,5 метра).

По состоянию на 9:30 1 марта на этой горе было облачно, ветер юго-западный, 7 метров на секунду. Температура воздуха чуть выше нуля, +1°С.

Поп Иван (Черная Гора) расположен на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей Украины.

Добавим: в нашей стране в ближайшие выходные ожидается теплая погода без осадков. В субботу, 2 марта, максимальная температура днем достигнет +15 (в среднем по стране до +10), а в воскресенье, 3 марта, +13 (в среднем – до +7 градусов).

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Киеве по состоянию на утро 1 марта наблюдалось временное ухудшение качества воздуха.

– По предварительному прогнозу синоптиков, примерно с 8 марта в Украине может начаться похолодание, в некоторых регионах пройдут дожди или снег.

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