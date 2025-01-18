Зима ставит новый рекорд: синоптик рассказала об аномальной погоде во второй половине января

В Украине погода во второй половине января удивит аномальными температурами. Столбики термометров не будут опускаться до больших "минусов" даже в ночные часы, а днем они будут подниматься до рекордных как для зимы "плюсов".

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, снега не будет даже в Карпатах.

В общем, до конца месяца осадков практически не ожидается. В субботу, 19 января, в восточных областях еще пройдет небольшой мокрый снег и дождь, но уже с этого дня по всей территории Украины будет преобладать сухая погода без осадков.

С 20 января на всей территории Украины ожидается потепление. В начале недели днем температура воздуха прогреется до +6, а уже со вторника она поднимется еще на 2 градуса.

Так, уже 21-22 января дневные температуры будут на уровне +2…+8 градусов. А на юге страны и в Крыму столбики поднимутся до рекордных +11 градусов.

И хотя ночная температура будет колебаться около нуля в пределах -4…+2 градуса, на всей территории страны весь снежный покров растопится. Лишь в западных областях в ближайшие дни кое-где еще сохранится гололедица, которая, впрочем, уже исчезнет до конца следующей недели.

Ситуация с потеплением скажется также на снежном покрове в Карпатах.

"Сейчас благодаря не слишком высоким дневным температурам и морозам ночью снег там сохраняется, но начиная с 21 января и в Карпатах снежный покров начнет подтаивать", – рассказала Птуха.

До конца января синоптики не ожидают добавления нового снега, напротив, прогнозируется его таяние там, где он есть, в частности, и на высокогорье Карпат.

"Полностью ли он растопится, мы не можем говорить, но подтаивать он точно будет", – предупредила Наталья Птуха.

Напомним, что по прогнозу украинского синоптика Наталки Диденко, в конце января в Украине ожидают нетипичное для зимы потепление. В частности, на юго-западе страны температура воздуха днем может подскочить до +20.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине до конца зимы может быть нестабильной, а "остатки" зимы сохранятся разве что в Карпатах. По словам синоптика Натальи Птухи, в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры, что уже стало нормой.

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