Жизнь воина оборвал вражеский КАБ: на фронте погиб защитник из Кривого Рога. Фото

На фронте погиб защитник из Кривого Рога Василий Андрощук. Его жизнь оборвал вражеский КАБ в Донецкой области 5 января.

Мужественный воин стал на защиту Родины и до последнего оставался верным своей стране. Об этом сообщает Первый Городской телеканал one.kr.ua.

Василий Андрощук до войны работал охранником подразделения военизированной и служебной охраны АО "Криворожская теплоцентраль".

Во время полномасштабного вторжения он добровольно стал на защиту Украины, проявляя принципиальность, опыт и дисциплинированность.

Защитник погиб на Донецком направлении в результате прилета вражеского КАБ. Это произошло 5 января.

