Ему навсегда будет 24: в боях в Донецкой области погиб защитник из Ривненской области. Фото

Результаты ДНК-экспертизы подтвердили гибель 24-летнего воина Петра Дячко из города Сарны, Ривненской области. Долгое время защитник считался без вести пропавшим. Однако выяснилось, что он погиб в бою в Бахмутском районе Донецкой области.

О трагедии сообщили на странице Сарненского горсовета в Facebook. Известно, что последний долг воину отдадут в четверг, 15 января.

Петр Дячок родился и проживал в городе Сарны. После завершения обучения в Сарненской гимназии получал образование в Киевском транспортном университете. До начала полномасштабной войны работал, занимался спортом, в частности борьбой и баскетболом, увлекался мотоциклами.

В июле 2022 года Петр добровольно вступил в ряды ВСУ и стал на защиту Украины. Он служил в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Воин занимал должность пулеметчика десантно-штурмового взвода и имел позывной "Грифон".

Жизнь 24-летнего защитника оборвалась 21 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области.

