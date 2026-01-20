Отдал жизнь за Украину: на войне погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

На фронте погиб молодой защитник из Львовской области Андрей Лех. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания на Курщине.

Видео дня

Печальную весть сообщили в Дрогобычской районной военной администрации. Прощание с воином состоится в среду, 21 января.

"Защищая Украину от российской оккупации, погиб Андрей Лех (6 июня 1992 года — 27 декабря 2025 года)", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины 1 мая 2025 года. Его служба началась в Ровно, а позже военный был переведен в 22-ю бригаду в Сумах.

В ноябре 2025 года Андрей выполнял свое первое боевое задание, которое стало длительным и чрезвычайно тяжелым. 27 декабря связь с ним оборвалась, после чего защитника считали пропавшим без вести. Официальное подтверждение его гибели поступило 14 января.

"Андрей Лех погиб во время выполнения боевого задания на Курском направлении фронта, попав под минометный обстрел", – указано в сообщении.

На щите воин прибудет в Дрогобыч 20 января. Чин похорон состоится в среду, 21 января, в 11:00.

Вечная память Герою!

Напомним, что 16 января, в Кременчуге (Полтавская область) в последний путь провели воина Марата Нуделя. Защитник умер 11 января от болезни сердца. За отвагу военный был награжден знаком отличия "Золотой крест".

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине17 января провели в последний путь защитника Богдана Струца. Свой последний бой воин принял на Запорожском направлении 7 января.

