Живут свою лучшую жизнь: как понять, что кот действительно любит вас

Любительница кошек поделилась признаками, которые показывают, что ваш любимец действительно любит вас, и многие владельцы поняли, что их животные проявляли привязанность все это время.

В своем видео в TikTok пользовательница @oreoandpumpkinspice раскрыла четыре модели поведения, которые свидетельствуют о том, что ваша кошка чувствует себя безопасно, расслабленно и полностью удовлетворено в вашей компании.

Первый признак сводится к тому, как они спят. Если кот спит в самых странных позах, совсем не осторожен, с открытым животом и раскинутыми ногами, это означает, что он чувствуют себя в полной безопасности и доверяет вам.

Владельцам не стоит волноваться, если их кот вдруг начнет бегать по дому на полной скорости.

"Если они паркуются по дому, как сумасшедшие, бегают туда-сюда, перелетают мимо, это не их гиперактивность – это чистое счастье и нулевой стресс", – объяснила пользовательница.

Хотя многие владельцы часами наблюдают за своими котами, оказывается, что это чувство часто взаимное.

Еще одним признаком привязанности является то, когда ваш кот тихо наблюдает за вами в течение дня. Женщина объяснила, что такое их поведение – это способ сказать: "Спасибо, что сделали меня самым счастливым котом в мире".

В конце концов, живое приветствие своих хозяев у дверей, является еще одним важным признаком того, что коты чувствуют к ним привязанность.

