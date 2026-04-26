Почему ваш кот любит мяукать в пустой комнате: простое объяснение

Владельцы кошек хорошо знакомы с тем фактом, что их любимые питомцы могут демонстрировать некоторые особенно странные привычки и капризы.

Из-за большого количества странных проявлений поведения владельцам кошек может быть трудно определить, является ли поведение их любимца абсолютно "нормальным" или оно сигнализирует о страдании или неудовлетворенной потребности. Чтобы помочь, специалист по поведению кошек по имени Крис поделилась своим профессиональным опытом в TikTok.

В одном из видео Крис объяснила, почему ваша кошка может иногда убегать в пустую комнату, только чтобы начать громко выть или мяукать. Это вовсе не означает, что ваш любимец страдает.

Как рассказала Крис, большинство владельцев кошек, скорее всего, видели, как их четвероногий компаньон заходит в пустую комнату, такую как ванная комната или коридор, и громко воет или мяукает. Хотя на первый взгляд это может показаться тревожным и беспокоящим, этому есть вполне разумное объяснение.

Существует несколько объяснений такого поведения кошки. Одна из причин, как отметила эксперт, заключается в том, что они просто недостаточно стимулируются и ищут чем себя занять.

"И это их развлекает", – объяснила она. "Это другой звук. Иногда он привлекает вас, ты прибегаешь, интересуясь, что происходит".

Она подчеркнула, что это просто что-то новое и необычное по сравнению с их привычной рутиной, и они считают это забавным.

Если вы заметили, что ваша кошка делает это, вам следует подумать об установлении для нее игрового режима. Более старшие кошки обычно с удовольствием играют три-четыре раза в день, тогда как младшие – десять или более раз в день.

