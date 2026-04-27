Жир из микроволновки исчезнет за пару минут: действенное домашнее средство

Большинство из нас привыкли бороться с грязью и жиром в микроволновке с помощью пищевой соды, считая этот метод эффективным и более бюджетным.

Один експерт по клинингу Лона раскрыла в своем блоге простой лайфхак, который не предусматривает использование пищевой соды (бикарбоната соды) – и он сработал прекрасно. Этот лайфхак не только эффективен, но и невероятно прост. Он обещает блестяще чистую микроволновую печь за считанные минуты, и все это благодаря двум кухонным предметам, которые большинство из нас уже имеют в своих шкафах, без необходимости прибегать к агрессивным химикатам или абразивной чистке.

Речь идет об уксусе и лимоне. Хотя эти продукты часто используются в кулинарии, они также являются мощными чистящими средствами, а в сочетании образуют динамический дуэт, который легко справляется с жиром и грязью.

Смешайте 1 стакан [237 мл] уксуса, 1 стакан воды и 2 столовые ложки лимонного сока в миске и поставьте ее в микроволновую печь на две минуты. После этого выньте ее, и вы увидите, что можете легко протереть стенки микроволновой печи.

Ключ к этому лайфхаку кроется в природных свойствах уксуса и лимона. Уксус, благодаря своей кислотности, естественным образом расщепляет жир и грязь, тогда как лимонная кислота лимона помогает удалить стойкие пятна и оставляет приятный свежий аромат. Сочетание пара и этих двух простых ингредиентов делает процесс очистки легким, без необходимости трения.

В отличие от пищевой соды, которая может оставлять порошкообразный остаток и требовать энергичного трения, уксус и лимон разжижают жир без использования агрессивных абразивов.

