Жил бедно и спал на сене? Какой на самом деле была жизнь вождя СССР Сталина

История Советского Союза полна неоднозначными событиями и сомнительными решениями власти, поэтому вызывает споры до сих пор. Особое внимание направлено на Иосифа Сталина.

Фанаты СССР и непосредственно его известнейшего лидера находят множество причин, чтобы доказывать свое мнение. Однако известный белорусский блоггер Максим Мирович разрушил образ скромного и честного Сталина.

Кто-то до сих пор считает, что Сталин, несмотря на свою власть и влияние, жил довольно бедно, ходил все время в одной и той же одежде и вообще не имел денег. Однако на самом деле его состояние было огромным и он вовсе не сторонился его тратить.

К сожалению, в то время не было расследователей и свободы слова, иначе, вероятно, мы узнали бы гораздо больше об имуществе Сталина, ведь известно, что только загородных домов как в союзе, так и за рубежом, он имел 20 штук. Они назывались так называемыми дачами, но на самом деле больше походили на небольшие дворцы.

Всю свою недвижимость, которую вождь приобрел вопреки столь активно пропагандированной коммунистической идеологии, он приказывал красить в зеленый цвет, чтобы ее было труднее заметить с воздуха. Кроме того, каждое здание обслуживали десятки людей, которым тоже нужно было регулярно платить.

Кунцевская дача

Это сооружение также называется Ближняя дача и расположено в Москве. Большинство дач были конфискованы у других владельцев властью, а эту построили в 1933-34 году по приказу вождя на основе его личных предпочтений. Кстати, в ней Сталин и скончался.

Далекая дача

Строительство этой дачи началось в 1937 году под руководством Мирона Мержанова, строившего и более известную Ближнюю дачу. После работ в "благодарность" Сталин его репрессировал и отправил в лагеря на 10 лет.

Дальняя дача – это огромный комплекс с парком на своей территории, фазанником, медвежатником, оранжереями, садами и т.д. Но при всем этом богатстве есть теория, что вождь побывал там всего дважды.

Дача в Абхазии на озере Рица

Сюда Сталин часто приезжал для того, чтобы отдохнуть, ведь здесь нет рабочего кабинета. При этом само здание относительно небольшое, однако придомовая территория составляла 100 гектаров. Также вокруг дачи были расположены домики для персонала (около 50 человек).

Дача в Сочи

Здание расположено в бывшем имении Михайловское, когда-то принадлежавшем коммерсанту и промышленнику Зензинову. Однако саму дачу построили уже при правлении Сталина. Вождь тоже проводил там довольно много времени и интересно, что каждый раз спал в разных спальнях. Даже иногда ночью переходил из комнаты в комнату, боясь покушения на свою жизнь.

Дача в Новом Афоне

Дачу в Новом Афоне построили в 1946 возле известного Ново-Афонского монастыря. Ранее на этом месте была расположена дача царя Александра Третьего.

В целом, здание не сильно отличалось от всех остальных, однако по обслуживанию этот комплекс был одним из самых богатых. Количество персонала составило 800 человек, которые менялись каждые 3 месяца, чтобы предотвратить разглашение подробностей личной жизни Сталина.

И это всего 5 дач из 20. Возможно, если бы вождь прожил дольше, то речь шла бы и о 40, и о 50 имениях.

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