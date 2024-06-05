Как жили богачи времен СССР: шикарные квартиры, эксклюзивные магазины и вещи 'оттуда'

СССР пытался создать иллюзию тотального равенства и единообразия. Однако, как и в любом обществе, там были более и менее привилегированные слои населения.

Советское богатство совсем не похоже на современное, а больше напоминает современный средний класс. Об этом рассказал известный белорусский блоггер Максим Мирович.

Так называемыми богачами в СССР были преимущественно представители партийной элиты, высокопоставленные должностные лица, те, кто занимался подпольными делами или актеры, космонавты и т.д., но их было невероятно мало. Однако по сравнению с современными людьми среднего класса и даже с обычным населением западных стран того времени, богатые СССР жили даже немного хуже.

Номенклатура

Чтобы стать более богатым, чем большинство населения СССР, нельзя было открыть бизнес, сделать открытие или просто быть хорошим специалистом, ведь тогда власти не признавали право человека на самореализацию. Единственный вариант подзаработать легально – это прислуживать системе.

Советская номенклатура жила относительно неплохо за счет остального населения. Она получала бесплатно шикарные по тогдашним меркам квартиры, машины и имела право закупаться в специальных закрытых магазинах с продуктами, которые нельзя было найти в обычных магазинах.

Подпольные бизнесмены и взяточники

Большинство людей обогащалось благодаря неудовлетворенным потребностям обычных граждан. Другими словами, тогда считалось незаконным то, что сегодня называют обычным ведением бизнеса. Те, кто производил или торговал дефицитными товарами, например, мясом или хорошей одеждой, наживали довольно большое состояние, ведь власть, опасаясь бунтов населения, закрывала глаза на их деятельность.

Также богачами могли себя назвать те, кто работал в системах распределения так называемых бесплатных квартир и следил за очередями на автомобили. Они часто брали взятки за то, что обещали повлиять на скорость продвижения дела.

Быт богачей

Жили так называемые богачи в квартирах на 3-4 комнаты. Конечно, это не пентхаусы, но по сравнению с маленькими хрущевками, в которых жило по 2-3 обычных семьи, они казались шикарными. Номенклатура получала жилье просто так, а вот подпольщики придумывали разные схемы с переездами, обменами или просто давали взятки в системе распределения жилья.

Обставляли квартиры только зарубежной мебелью, ведь советское производство объективно не отличалось ни качеством, ни привлекательностью. На стенах обязательно были обои с полосками и рисунками, а также ковры. Лучше, чтобы они тоже были импортными.

В сервантах было принято хранить предметы коллекционирования, которые на самом деле были переоцененным хламом. Это были, например, ржавые сабли и сувенирные грузинские кинжалы. Антиквариата, как такового в СССР не было, поэтому богачи скупали хрустальные изделия, сбывавшиеся с огромными наценками. Особенно ценились рога и шкуры животных, а в позднем союзе стало модным коллекционировать иконы.

Если у богачей были автомобили, то их можно было легко узнать либо по модели или деревянным чехлам на сиденье и прозрачным насадкам из эпоксидной смолы на рычаге переключение передач.

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