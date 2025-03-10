Женщины массово едят тюльпаны: чем опасен новый тренд, популярный в TikTok. Видео

В TikTok появился новый тренд – женщины снимают видео, на которых они едят цветы, которые получили в подарок на 8 марта, в том числе тюльпаны. Такие ролики набирают много просмотров, лайков и комментариев, поэтому их публикует все больше людей, однако потребление в пищу цветов может быть опасным для здоровья.

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Мнения авторов видео насчет вкуса тюльпанов разделились. Некоторые говорят, что они сладкие и вкусные, а другие отмечают, что цветы по вкусу похожи на траву или листья салата.

Есть и те, кто решил есть тюльпаны не сырыми, а приготовить из них закуску – например, обжарив лепестки в кляре. Приготовленные таким образом цветы якобы похожи на цветную капусту или брокколи.

Тюльпаны действительно используют для приготовления пищи: луковицы жарят, а лепестки добавляют в салаты или декорируют ими блюда. Однако для этого пригодны только специально выращенные цветы – в пищу не используются гибридные и яркие тюльпаны.

Те же тюльпаны, которые продают в цветочных магазинах или рынках, могут быть токсичными и ядовитыми. При их выращивании используют немало химикатов для сохранения красоты и упругости бутонов. К тому же, сами цветочные магазины тоже могут обрабатывать букеты специальными растворами.

Аллерголог Марина Борисюк объяснила, почему есть цветы опасно. Прежде всего, не стоит этим заниматься людям, у которых есть аллергия на пыльцу.

Также сырые растения могут вызвать гастрит и проблемы с поджелудочной железой. А тем, кто решит отведать цветы с городских клумб, следует быть готовым к отравлению, потому что их обрабатывают химикатами.

Как сообщал OBOZ.UA, у TikTok популярна так называемая теория красных ногтей. Многие женщины всегда получают комплименты от мужчин, когда делает маникюр именно в красных оттенках.

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