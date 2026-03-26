'Женился и строил планы на будущее': в боях в Донецкой области погиб 30-летний защитник из Славянска. Фото

На войне погиб военнослужащий из Славянска Дмитрий Донской. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации. Защитнику навсегда останется 30 лет.

Что известно о Герое

Дмитрий родился 31 июля 1995 года в городе Славянск. Среднее образование получал в общеобразовательной школе № 9. Впоследствии поступил в Славянский колледж Национального авиационного университета, где овладел специальностью в сфере вычислительной техники.

В мае 2021 года он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Службу проходил как оператор беспилотных летательных аппаратов в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Участвовал в выполнении боевых задач на самых сложных направлениях фронта.

По словам родных и друзей, Дмитрий был искренним, ответственным человеком, заботливым сыном и братом, надежным другом и побратимом. Он всегда был готов поддержать других и прийти на помощь. В свободное время увлекался путешествиями и фотографией.

"В сентябре 2025 года мужчина женился. Строил планы на будущее, однако все его мечты вместе с жизнью забрала война", – говорится в сообщении.

Герой погиб 4 марта 2026 года вблизи села Торское Дружковской громады Донецкой области.

Похоронили его в городе Вишневое Киевской области. У защитника остались жена, родители, сестра и бабушка.

"Разделяем с родными боль невосполнимой утраты. Вечная память и вечная слава украинскому Воину!" – написали в Славянской городской военной администрации.

Напомним, на фронте погиб молодой военный с Волыни Максим Мурашко. Жизнь смелого Героя оборвалась в 2024 году во время выполнения боевого задания в Курской области. Защитнику навсегда останется 25 лет.

Как рассказывал OBOZ.UA, стало известно, что на Курщине погиб Герой из Каменского. Станислав Понарин погиб в бою с оккупантами вблизи населенного пункта Никольский 6 марта 2025 года. Дома его ждали жена, сын и родители.

