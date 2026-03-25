Ему навсегда будет 25: на войне погиб молодой защитник с Волыни. Фото

На фронте погиб молодой военный с Волыни Максим Мурашко. Жизнь смелого Героя оборвалась в 2024 году во время выполнения боевого задания в Курской области.

Видео дня

Печальную весть сообщили в Киверцовской городской общине. Защитнику навсегда останется 25 лет.

"Киверцы снова умываются слезами. Война унесла жизнь еще одного молодого, талантливого и отважного мужчины – Максима Мурашко", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Максим родился в селе Старый Чарторыйск, учился в Киверцовской школе № 3, а затем получил высшее образование в Луцком государственном политехническом университете по специальности "Телекоммуникации и радиотехника".

До начала полномасштабной войны работал на местных предприятиях, где зарекомендовал себя как опытный механик и слесарь. Все, кто знал Максима, вспоминают его как искреннего, светлого и очень трудолюбивого человека.

К сожалению, жизнь молодого защитника оборвалась слишком рано – в 25 лет.

"Старший матрос Максим Мурашко погиб 9 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зеленый Путь Курской области РФ", – отмечается в сообщении.

Автомобиль, в котором находился украинский военный, подорвался на вражеском минном заграждении.

В Киверцовской городской общине выразили искренние соболезнования и поддержку семье погибшего, матери Любови Васильевне, отцу Сергею Алексеевичу и сестре Екатерине. Там подчеркнули, что никакие слова не способны облегчить потерю для громады и всей Украины.

"Низкий поклон за подвиг, Максим. Ты защищал наше мирное небо, а теперь сам стал его частью. О дате, времени и маршруте чина похорон будет сообщено позже", – говорится в сообщении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!