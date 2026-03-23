Дома ждали жена, сын и родители: на Курщине погиб Герой из Каменского. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливой войне с оккупантами. На этот раз печальная весть пришла в Днепропетровскую область.

6 марта 2025 года в бою вблизи населенного пункта Никольский (Курская область, Российская Федерация), погиб солдат Понарин Станислав Игоревич. Об этом сообщил глава Каменского городского совета Андрей Белоусов.

"От имени всей общины, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", – написал чиновник.

Что известно о Герое

Станислав Понарин родился 1 декабря 1987 года в Каменском. В 2006 году окончил профессиональное ПТУ №24. Долгое время работал на Ричпорте. В ноябре 2024 года стал на защиту Украины и ее народа. У него остались жена, сын и родители.

"Доземный поклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою! Панихида состоится 23 марта в 12:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.Сергея Слисаренко, 34). Похоронят воина в 13:20 на кладбище по ул. Романковской", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за Украину отдал жизнь защитник из Кривого Рога Виталий Демченко. Он посвятил всю свою жизнь служению людям: много лет работал спасателем ГСЧС.

Как рассказывал OBOZ.UA, недавно стало известно, что на войне погиб криворожский горняк Сергей Павлиш. С июня 2023 года военнослужащий считался пропавшим без вести.

На защиту Украины Сергей стал в начале 2023 года. Служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко в должности командира боевой машины. Выполняя сложные задачи вблизи Часового Яра в Донецкой области, воин получил ранение. Вытащить его с поля боя собратья не смогли.

