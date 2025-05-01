'Желіпати': что означает редкое украинское слово

Язык – не только средство общения, но часть нашей идентичности. Особенно важно знать и даже возвращать к употреблению забытые подлинные слова. Диалектные слова сохраняют энергию прошлого, способную оживить современную речь, сделать ее более колоритной и глубокой.

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Одно из таких слов – "желіпати", которое сегодня почти не употребляется, хотя в нем кроется немало эмоциональности и силы. OBOZ.UA рассказывает о значении слова.

Согласно Большому толковому словарю современного украинского языка, глагол "желіпати" имеет два основных значения.

Первое – кричать, ссориться, в значении повышенного голоса, эмоционального возмущения, словесного конфликта. В таком употреблении слово передает напряженную атмосферу, резкость тона.

Например:

Сусіди знову желіпають за парканом, мов базарні баби.

– Сюди його давай! Хто викрикує? – желіпав посередник (Панас Мирний).

Другое значение – громко плакать, реветь. Это не сдержанные слезы, а скорее настоящий крик души.

Орися желіпала, проводжаючи Миколу на війну.

Невеличку дівчинку Маринку , що желіпала на всі хати, Христя узяла на руки, носила, шикала, дзенькала у вікно, - ніщо не помагало (Панас Мирний).

Слово "желіпати" имеет яркую эмоциональную окраску, оно передает не просто действие, а его силу, интенсивность и состояние выполняющего человека.

Учитывая редкостность, "желіпати" встречается только в региональной речи, в фольклоре или в художественной литературе с диалектной стилизацией.

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