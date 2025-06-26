Ждать ли жары в Украине до конца июня: синоптик дала прогноз. Карта

В Украине существенных изменений в погоде до конца месяца не предвидится – она будет без устойчивой жары, но в то же время с дождями. Ближайшим жарким и без осадков, вероятно, будет только последний день месяца.

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Такие прогностические данные демонстрирует портал Украинского гидрометцентра. Синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA объяснила причины.

Жары в июне уже не будет

По словам собеседницы, почти до конца месяца в Украине будет царить умеренная по температурным показателям погода. Периодически будут идти кратковременные дожди, временами над страной будут перемещаться атмосферные фронты. Такое явление, которое сейчас царит в Западной Европе, уже с ночи 26 июня начало влиять на погоду северной части и большинства центральных областей Украины, а днем в пятницу – и на другие области. Фронт обусловит кратковременные дожди, местами грозы.

Как рассказала синоптик, прохладнее всего до конца этой недели будет в северных областях, теплее всего в южной части и на Закарпатье. На остальной территории Украины – умеренное тепло. Температура воды в Днепре составит коло +23 °С, на побережье Черного моря +15... +18 °С.

"С воскресенья, 29 июня, атмосферное давление начнет повышаться, над Европой будет устанавливаться антициклональный характер погоды. Осадки будут прекращаться, будет больше солнечных дней. Соответственно, температурные показатели также начнут расти", – рассказала Птуха.

Погода 27 июня в Украине

В пятницу прогнозируют переменную облачность. Днем в западной части и на Винниччине – кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, ночью 5-10 м/с, днем порывы 7-12 м/с.

Температура ночью +13... +15 °С, в южных областях до +18 °С. Днем +24... +26 °С, в южной части +27... +31 °С.

Погода а выходные 28-29 июня в Украине

В субботу облачно с прояснениями. Ночью и днем на большинстве территории страны, кроме отдельных районов областей, будет кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северо- и юго-западный, ночью 5-10 м/с, а днем 7-12 м/с.

Температура ночью +14... +16 °С, в части центральных и в южных областях – от +16 до +20 °С. Средняя температура воздуха днем по стране будет в пределах +21... +23 °С, в южной части и на Закарпатье +23... +26 °С.

В воскресенье – переменная облачность и местами кратковременный небольшой дождь как днем, так и ночью. Ветер северный и северо-западный, 3-5 и 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью на Сумщине и Буковине +13... +15 °С, на крайнем востоке +15... +17, на юге до +18, на остальной территории страны +14... +16 °С. Днем столбики термометров в среднем покажут +22... +24 °С, на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине +21... +23 °С, в западных областях +24... +28 °С, на юге и Закарпатье +27... +29 °С, местами до +31 °С.

Погода 30 июня в Украине

Начало следующей недели обещает быть без осадков. В частности, в понедельник переменная облачность и в основном северо-восточный ветер, 3-5 м/с, на западе ночью 1-3 м/с, днем местами 5-10 м/с.

Средняя температура воздуха ночью +16... +18 °С, днем +26... +28 °С. На юге на несколько градусов выше – до +19 °С ночью и +29 °С днем. Жарче всего будет на Закарпатье – около +29... +31 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что летняя жара в Украине ожидается в начале июля. В частности, 3-4 июля температура воздуха в большинстве областей установится на уровне +28... +34 °С, жарче всего будет на юге.

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