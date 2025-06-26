Когда в Украину ворвется настоящая жара? В Гидрометцентре назвали даты и предупредили о похолодании

В ближайшие выходные погода в Украине не будет жаркой. До конца месяца синоптики прогнозируют небольшое похолодание и кратковременные дожди, которые будут чередоваться в разных регионах. Настоящая жара с дневными показателями +30 и более градусов может установиться в стране с начала июля. В то же время отсутствие дождей может стать началом засухи, по крайней мере, в отдельных регионах Украины.

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Детальной информацией о погодной ситуации в Украине в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

До конца июня жары в Украине не будет

Практически до завершения июня в Украине будет царить умеренная погода в смысле температурных показателей. Периодически будут кратковременные дожди, временами над страной будут перемещаться атмосферные фронты. Так, днем в четверг, 26 июня, атмосферный фронт будет господствовать в Западной Европе, ночью он уже будет влиять на погоду северной части и большинства центральных областей Украины, а днем пятницы – и на левобережье. Он обусловит кратковременные дожди, местами грозы, сообщила синоптик.

Прохладнее всего до конца текущей недели будет в северных областях, теплее всего в южной части и на Закарпатье. На остальной территории Украины будет умеренное тепло. Однако, температура на уровне +30 градусов возможна в ближайшие дни только на юге и на Закарпатье, в пределах +28... +32 градуса.

Температура воды в Днепре составляет около 23 градусов, на побережье Черного моря +15... +18 градусов.

Погода на выходные: синоптики предупреждают о похолодании

Наталья Птуха обратила внимание на то, что в пятницу и субботу, 27 и 28 июня, в большинстве областей будет снижение дневной температуры до +19... +24 градусов. В частности, в субботу будет прохладнее за счет прохождения очередного атмосферного фронта, ожидается больше облачности и осадков.

Что касается осадков, то в пятницу ночью дождей не будет. Кратковременные дожди возможны днем в западных и северных областях. В субботу небольшие осадки возможны по всей стране.

Когда прекратятся дожди и начнется жара

"С воскресенья, 29 июня, атмосферное давление начнет повышаться, над Европой будет устанавливаться антициклональный характер погоды. Осадки будут прекращаться, будет больше солнечных дней. Соответственно, температурные показатели также начнут расти", – рассказала синоптик.

В начале следующей недели в большинстве областей в Украине температура днем будет +24... +30 градусов.

Какой будет погода в Украине в начале июля

С середины следующей недели в Украине ожидается потепление. Осадков уже не будет, над страной будет господствовать антициклон. Температура на уровне +30 градусов может быть уже во многих регионах, больше всего на юге и юго-востоке. Там значения могут превышать +30 градусов, сообщила Наталья Птуха.

Может ли отсутствие осадков вызвать засуху? Да, в определенных регионах на юге и в центре - там может наблюдаться дефицит осадков. "В то же время может повышаться уровень пожарной опасности, поэтому надо следить за предупреждениями и в этом смысле", – отметила синоптик.

Детальный прогноз погоды в Украине на каждый день по регионам

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 30 июня. Из них видно, что погода в Украине в течение ближайших дней будет меняться.

Так, в пятницу, 27 июня, в Украине будут царить довольно высокие температуры, однако, они не будут пересекать отметку +30 градусов. В большинстве регионов ночью воздух будет прогреваться до +13... +15 градусов, днем до +24... +26 градусов. Несколько теплее будет на юго-востоке и юге, до +16... +18 градусов ночью и до +29 градусов днем. Кратковременные осадки возможны на западе страны и в отдельных центральных областях.

В субботу, 28 июня, кратковременные дожди распространятся на большую часть территории Украины. Сухой погода будет только на крайнем западе и юге. В ночные часы синоптики прогнозируют +14... +18 градусов, а в дневные будет наблюдаться незначительное похолодание по сравнению с предыдущим днем, до +20... +23 градусов, на юге до +27 градусов.

В воскресенье, 29 июня, кратковременные осадки возможны во всех регионах Украины. При этом небольшое потепление ожидается на западе. Там днем воздух будет прогреваться до +28 градусов, на Закарпатье до +31 градуса. Жарко будет на Харьковщине, Днепропетровщине, а также на юге страны, где столбик термометра будет подниматься до отметки +27... +29 градусов.

В понедельник, 30 июня, осадков в Украине не ожидается. При этом будет наблюдаться общий небольшой рост температур в дневные часы на всей территории страны. Если ночью в большинстве регионов будут фиксироваться те же +14... +16 градусов, которые были в предыдущие дни, то днем температурные значения будут медленно приближаться к отметке +30 градусов. В среднем ожидается +26... +28 градусов. В Луганской и Донецкой областях несколько прохладнее.