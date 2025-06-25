В Украину ворвется жара до +34 градусов: синоптик назвала даты. Карта

В начале июля в Украине ожидается настоящая жара. Синоптики предупреждают, что304июля температура воздуха в большинстве областей взлетит до +28...+34 градусов.

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Горячее всего, традиционно, будет на юге. Об этом сообщила Наталка Диденко.

"3-4 июля в большинстве областей Украины ожидается жара +28+34 градуса! Конечно, в южной части Украины жара не будет каким-то редким явлением – говорим о преобладающей синоптической ситуации. Это – по предварительному прогнозу", – говорится в сообщении.

Пока украинцев ожидает умеренная погода.

Прохладнее всего будет на севере – до +22, немного теплее на западе – до +25, а на Закарпатье – даже до +30. Центр прогреется до +26, на востоке – до +26, а на Днепропетровщине столбики термометров покажут +28. Жарче всего – на юге, где ожидается до +31.

В некоторых регионах возможны кратковременные дожди с грозами – преимущественно ночью на севере и в центре. Днем осадки вероятны только на востоке и Сумской области. На остальной территории будет солнечно.

Отдельно синоптики предупреждают о сильном ветре. В большинстве регионов (кроме западных) – порывы до 15-20м/с.

В Киеве в ночь на 26 июня ожидается кратковременный дождь с грозой, а днем уже будет солнечно, но прохладно – максимум до +22. Ветер северо-западный снова сильный, местами до 15-20 метров в секунду.

Как ранее писал OBOZ.UA, по расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с дождями и грозами и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе вполне вероятен дефицит осадков.

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