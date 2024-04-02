Ждать ли резкого похолодания и снега в апреле в Украине: синоптики дали прогноз

Начало апреля принесло в Украину аномальное для этой поры года потепление. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднялись до +25 градусов.

По прогнозу синоптиков, теплая погода сохранится в течение всего месяца. Об этом сообщает портал Meteoprog.

В Киеве в начале апреля ночная температура будет достаточно низкая – столбики термометров будут показывать всего 2-4 градуса выше нуля. Днем в течение всего месяца в столице синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и 13-15 градусов тепла.

В конце месяца в Киеве будет больше солнечных дней. Также спустя несколько недель ожидается стабильное повышение температуры до +20…+22 градусов.

В Одессе будет больше солнечных дней в апреле. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь в середине месяца. Температура воздуха составит в среднем 12-18 градусов тепла.

При чем ночью в Одессе также как и в столице будет достаточно прохладно ночью – всего 3-6 градусов выше нуля. Только в конце месяца ночная температура поднимется до +11 градусов.

На западе Украины, в частности, во Львове и Ужгороде в апреле ожидаются периодические дожди. Первые осадки следует ожидать уже с 9 апреля.

Днем температура воздуха в этих городах будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В Ужгороде в конце апреля придет существенное потепление до +22 градусов.

Также как и в других городах в Ужгороде и во Львове ночи в апреле будут прохладными. В среднем температура составит +3…+5 градусов.

В Полтаве в апреле будет больше пасмурных дней. По прогнозу синоптиков, существенных осадков в течение месяца не предвидится.

Температура воздух в Полтаве составит в среднем +12…+16 градусов, а под конец месяца потеплеет до +21. Ночью температура будет существенно ниже – в среднем +3…+6 градусов.

В Николаеве в апреле пасмурные дни будут чередоваться с переменной облачностью. Также в течение месяца будут кратковременные дожди.

Как и в других регионах нашей страны в Николаеве в апреле прогнозируется +13…+18 градусов, лишь в конце месяца потеплеет до +20 градусов.

В Чернигове в апреле будет больше пасмурных дней. При этом синоптики прогнозируют в течение месяца всего несколько дождей. Температура воздуха днем составит от +12 в начале до +21 градуса в конце месяца.

Ночная температура в Чернигове опустится до +1 в начале апреля. В среднем в течение месяца ночью прогнозируется +4…+6 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, волна тепла, которая из западного Средиземноморья принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары. Жители западного региона могли наблюдать это явление еще вчера, а сегодня пыль из Сахары уже накрыла значительную часть нашей страны, из-за чего небо над нами стало тусклым. Синоптики дали украинцам советы, как уберечься от влияния этой пыли.

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