Жарко и преимущественно без осадков: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 6 июня

В четверг, 6 июня, погода в Украине будет жаркой – столбики термометров местами поднимутся до +32 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, лишь в нескольких областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, завтра на северо-востоке страны, а днем также в западных и Одесской областях местами пройдут кратковременные дожди, также ожидаются грозы.

Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью по Украине будет 12-17 градусов, днем – 23-28 тепла. В юго-восточной части страны будет теплее: ночью 16-21 градус, днем 27-32 с отметкой "плюс". На высокогорье Карпат ночью 8-13 градусов, днем 18-23 тепла.

В Киевской области в четверг будет облачно с прояснениями, день пройдет без осадков.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", – сказано в прогнозе.

Как сообщал OBOZ.UA, май 2024 стал самым жарким маем за всю историю наблюдений за погодой. Это уже 12-й месяц подряд, в котором средняя глобальная температура достигла рекордного значения для этого месяца.

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