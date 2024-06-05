Май 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений

Май 2024 года стал самым жарким маем за всю историю наблюдений за погодой. Это уже 12-й месяц подряд, в котором средняя глобальная температура достигла рекордного значения для этого месяца.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S). Так, глобальная средняя температура в мае 2024 года была на 0,65°C выше средней за 1991-2020 годы и на 1,52°C выше средней за 1850-1900 годы (до индустриального периода).

Отображая последовательность рекордных месячных температур, средняя глобальная температура за последние 12 месяцев (июнь 2023 г. – май 2024 г.) является самой высокой за всю историю наблюдений: на 0,75 °C выше среднего значения за 1991-2020 годы и на 1,63 °C выше среднего значения за 1850-1900 годы.

"Это шокирует, но не удивительно, что мы достигли этой 12-месячной серии. Хотя эта последовательность рекордных месяцев в конце концов будет прервана, общий признак изменения климата остается, и нет никаких признаков изменения такой тенденции", – сказал директор C3S Карло Буонтемпо.

По состоянию на сегодняшний день глобальное потепление, вызванное человеком, ускоряется на 0,26°C за десятилетие – это самый высокий показатель с начала учета.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к срочным действиям, поскольку были опубликованы два новых отчета, которые подробно описывают аспекты изменения климата на планете.

Как сообщал OBOZ.UA, май в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

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