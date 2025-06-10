Жаркая погода отойдет из большинства областей: в Гидрометцентре дали прогноз на неделю

В течение 10–12 июня в Украину придет настоящее похолодание – почти во всех регионах синоптики прогнозируют снижение температуры. Вместе с этим стоит ожидать дожди, а иногда даже грозы, которые помогут освежить воздух после длительных жарких дней.

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Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр. Уже в ближайшие дни в Украине будет влиять прохладная воздушная масса с северо-запада, из-за чего температура снизится.

"В течение 10 июня и ночью 11 июня в поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков, днем 11 и в течение 12 июня атмосферный фронт будет обусловливать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами", – говорится в сообщении.

В частности, во вторник, 10 июня, теплая и солнечная погода будет царить на большинстве территории страны. Во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах днем температура будет колебаться в пределах +18...+22°С, ночью воздух остынет до +10...+13°С, а местами возможны кратковременные дожди с грозами, которые освежат атмосферу после длительного тепла. В Луцке и Ровно без осадков, днем будет около +20°С.

На севере страны, в частности в Киеве, Чернигове и Сумах, ожидается комфортная температура +19...+22°С днем и +11...+14°С ночью без осадков – идеальные условия для прогулок по городу или парку.

Центральные города, такие как Винница, Черкассы и Полтава, почувствуют комфортное тепло днем +20...+23°С, а ночью температура опустится до +12...+15°С без существенных дождей.

Теплее всего будет на юге: Одесса, Николаев и Херсон встретят день с +25...+27°С и ночью +19...+21°С, с солнечным небом и минимумом осадков.

На востоке, в Харькове, Днепре и Запорожье, днем ожидается +23...+26°С, а ночью +17...+19°С, также без существенных осадков.

В среду, 11 июня, погода изменится – в Украину начнут заходить атмосферные фронты, которые принесут дожди практически во все регионы.

На западе – во Львове, Ужгороде и Черновцах – сохранится прохлада +18...+22°С днем, ночью +10...+13°С, но с дождями и грозами.

На севере, в частности в Киеве и Чернигове, днем +20...+23°С, ночью +11...+14°С с умеренными дождями.

В центральных областях – Винница, Кропивницкий, Черкассы - ожидается легкое похолодание и кратковременные осадки с температурой днем +21...+24°С, ночью +13...+16°С.

На юге – Одесса, Николаев, Херсон - сохранится тепло +26...+28°С днем, +18...+20°С ночью, но в прибрежных районах возможны дожди.

На востоке – Харьков, Луганск, Донецк – дневная температура +25...+27°С, ночная +16...+19°С, осадки маловероятны, кроме Луганской области, где возможны небольшие дожди.

В четверг, 12 июня, осадки постепенно будут ослабевать, и погода начнет проясняться.

На западе, в городах Львов, Тернополь и Луцк, дневная температура +18...+22°С, ночью +10...+13°С, с небольшими дождями преимущественно в Карпатах и на Волыни.

Северные регионы – Киев, Житомир, Чернигов – останутся сухими с комфортными +20...+23°Сднем и +11...+14°С ночью.

В центральных городах – Винница, Кременчуг, Черкассы – преимущественно сухо, температура +21...+24°С днем и +13...+16°С ночью.

Южная часть страны, в частности Одесса, Николаев и Херсон, останется самой теплой – +24...+27°С днем и +16...+19°С ночью, с преимущественно солнечной погодой.

На востоке, в Харькове, Днепре и Запорожье, днем +24...+26°С, ночью +16...+18°С без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех уголках нашего государства. Однако не обойдется и без осадков, в частности, увеличится количество дождей с грозами.

Ранее сообщалось, что в результате поступления холодного атмосферного фронта в некоторых областях Украины температура воздуха ощутимо снизилась. Однако на востоке и юге жара еще сохранится.

Напомним, согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в начале новой недели в Украине ожидается переменчивая погода с осадками и местами снижением температуры. Однако в некоторых регионах будет держаться жара.

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