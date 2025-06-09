Жара ослабнет, но не везде: синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать украинцам. Карта

Вследствие поступления холодного атмосферного фронта в некоторых областях Украины температура воздуха ощутимо снизилась. Однако на востоке и юге жара еще сохранится.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что во вторник 10 июня ожидается преимущественно без осадков, дожди днем пройдут только в Луганской области.

"Температура окружающей среды ощутимо снизилась, удается свободно дышать и не делать странные перебежки от дерева к дереву, от тени к тени. Правда, еще жарко есть и побудет на востоке Украины, в южной части и на Днепропетровщине, там вот и сейчас +30 и выше +30 градусов, но и туда доберутся более низкие градусы", – говорится в сообщении.

10-го июня в западных областях столбики термометров поднимутся до +18...+22 градусов. На севере ожидается +20...+23 градуса. В центральных областях температура будет колебаться от +21 в Винницкой области до +28...+30 в Днепропетровской области. В южной части прогнозируется +28...+32 градуса, а на востоке ожидается +27...+30 градусов.

Во вторник на погоду в Украине будет влиять сухой антициклон, поэтому преимущественно осадков не ожидается. Только ночью в южной и восточной частях, а днем 10 июня на Луганщине возможны кратковременные грозовые дожди.

Погода в Киеве

В столице 10 июня прогнозируется солнечная погода без осадков. В течение дня будет царить комфортная температура воздуха, около +20...+22 градусов.

"Кому интересна температура воды! Одесса 20, Ялта 19, Бердянск 21, Афины 22, Палермо 23, Дубровник 21, Анталия 23-25, Барселона 22 градуса. В Днепре под Киевом 20 градусов", – отметила синоптик.

Она добавила, что рабочая неделя будет свежей с умеренными показателями температуры воздуха. Жара отступит также на юге и востоке.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в начале новой рабочей недели в Украине ожидается переменчивая погода с осадками и местами снижением температуры. Однако в некоторых регионах будет держаться жара.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех уголках нашего государства. Однако не обойдется и без осадков, в частности, увеличится количество дождей с грозами.

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