Тепло, но с грозами: синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц лета

В Украине лето начнется с тепла, в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех регионах нашего государства. Однако не обойдется и без осадков, в частности увеличится количество дождей с грозами.

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Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Там отметили, что в горных районах возможны даже заморозки.

Краткая климатическая характеристика июня 2025 года

По прогнозу синоптиков, средняя температура воздуха в первый месяц лета составит от +17 до +22 °C, в горных районах – от +11 до +18 °C. Абсолютный максимум температуры достигнет +32 - +38,5 °C, а в отдельных районах Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областей – до +39 - 39,8 °C.

В Карпатах и горных регионах Крыма этот показатель будет колебаться в пределах +25 – +33 °C. Абсолютный минимум составит +1 – +9 °C тепла, а в некоторых районах Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областей, а также в горных зонах – от 0,3 до 3,4 °C мороза. В частности, на высокогорье Карпат температура может снижаться до - 5 °C.

"Среднее месячное количество осадков 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм (на высокогорье до 184 мм), в Крыму местами 28-37 мм. Становятся более активными грозовые процессы, чаще наблюдаются град, шквалы", – говорится в сообщении.

Прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков на июнь 2025 года

Средняя температура воздуха в течение месяца прогнозируется на уровне +19 – +23 °C, в горных районах +15 – +16 °C, что выше климатической нормы на 1,5 - 2 °C.

"Месячное количество осадков ожидается 45 – 82 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103 – 152 мм, что в пределах (80 – 120 %)", – говорится в сообщении.

Напомним, на выходные 24 и 25 мая, погода в Украине будет контрастной. Западные регионы останутся под влиянием дождевых атмосферных фронтов, тогда как на востоке и юге будет царить преимущественно сухая и теплая погода. Температура днем будет колебаться от +17°C до +29°C.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, летом 2025 года температура воздуха может превышать 40 градусов. Глобальные изменения климата повлияли на лето в Украине и его продолжительность.

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