Жара достигнет 36 градусов, но есть 'нюанс': синоптики назвали области, где будут дожди в начале недели. Карта

В начале новой рабочей недели в Украине ожидается переменчивая погода, которая принесет с собой осадки и местами снижение температуры. Однако в некоторых регионах будут держаться высокие температурные показатели до +36 градусов.

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Подробнее об этом сообщает Укргидрометцентр. В частности со среды 11 июня дожди прогнозируются в большей части нашей страны.

Погода 9 июня

В понедельник, 9 июня, ожидается жаркая погода почти без дождей. Осадки пройдут лишь в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму. Температура воздуха на севере днем составит +24...+29 градусов, ночью +17...+19 градусов. В восточных областях ожидается днем +33...+36 градусов, ночью +19...+22 градуса.

В центральных регионах столбики термометров днем поднимутся до +27...+33 градусов, ночью до +17...+20 градусов. На юге температурные показатели ожидаются – +27...+35 градусов в дневной период, а ночью – +17...+20 градусов. На западе днем +19...+22 градуса, ночью +12...+14 градусов.

Погода на 10 июня

Во вторник, 10 июня, в Украине ожидается переменная облачность без значительных осадков. Кратковременные дожди пройдут лишь на Луганщине, а температурные показатели снизятся на несколько градусов. На севере днем столбики термометров будут показывать +21...+24 градуса, ночью +12...+14 градусов.

На востоке температура днем достигнет +27...+29 градусов, а ночью +19...+22 градуса. В центре +23...+26 градусов днем и +12...+17 градусов ночью. На юге: днем +27...+31 градус, ночью +16...+20 градусов. На западе воздух прогреется днем +19...+22 градусов, ночью +8...+10 градусов.

Погода на 11 июня

С середины текущей недели, 11 июня, дожди снова охватят большую часть Украины и принесут с собой похолодание. По прогнозам синоптиков, на востоке, в центре и западе страны ожидаются грозы. В северных областях днем столбики термометров будут показывать +19...+23 градуса, ночью – +12...+15 градусов.

В восточных регионах днем ожидается +26...+29 градусов, а ночью – +15...+19 градусов. Центральная часть: дневная температура составит +19...+24 градуса, ночная – +12...+17 градусов. На юге днем +27 +29 градусов, ночью +17 +19. В западных областях днем +20... +22, ночью +12... +14 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине лето начнется с тепла, в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех регионах нашего государства. Однако не обойдется и без осадков, в частности, увеличится количество дождей с грозами.

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