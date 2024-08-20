Жара не отступит: синоптики подтвердили прогноз на среду, 21 августа

В среду, 21 августа, погода в Украине будет жаркой, местами столбики термометров поднимутся до +37 градусов по Цельсию. При этом на дождь могут рассчитывать только жители запада страны.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В большинстве западных областей днем местами пройдет кратковременный дождь с грозами.

В остальных же областях день пройдет без осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

"Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 29-34°, на остальной территории сильная жара 35-37°", – говорится в прогнозе.

В Киевской области в среду переменная облачность, осадков не ожидается.

Температура воздуха у региона ночью будет от 15 до 20 градусов, днем синоптики обещают сильную жару 35-37 градусов. В Киеве ночью 18-20 градусов, днем сильная до 35 градусов по Цельсию.

Также синоптики объявили предупреждение о гидрологических явлениях.

Вечером 21 августа и 22 августа в связи с ожидаемыми значительными осадками на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 8 час 20 августа (без негативных последствий). В местах прохождения локальных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, сентябрь будет похож на август. В первый осенний месяц следует ожидать теплой и непостоянной погоды.

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