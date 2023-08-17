Жара не отступит, но четыре области накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 18 августа, на территории Украины сохранится жаркая погода. Во всех областях нашей страны столбики термометров поднимутся выше отметки +30 градусов.

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Кратковременные осадки вероятны только на западе страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Небольшой кратковременный дождь с грозой возможен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Несмотря на осадки, температура воздуха не опуститься – в течение дня в этих регионах синоптики прогнозируют +30…+32 градуса.

В других областях Украины ожидается переменная облачность. Самая сильная жара будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму – воздух раскалиться до +35 градусов.

В центре и на востоке Украины синоптики прогнозируют в течение дня +29…+32 градуса. Жарко будет и на севере страны. В Черниговской, Сумской и Киевской областях столбики термометров покажут +30…+32.

В столице 18 августа также будет жарко. В течение дня будет солнечно, а воздух прогреется до +32 градусов.

Несмотря на дневную жару в ночное время суток будет довольно прохладно по всей территории страны. В среднем температура ночью составит +18…+20 градусов.

Напомним, метеорологи предупредили, что в августе 2023 года погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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