Жара не отступит, но часть областей накроют дожди: прогноз синоптиков на начало недели. Карта
Во всех регионах Украины в начале новой недели ожидается жаркая погода. Столбики термометров в ближайшие дни поднимутся до +36 градусов.
В то же время часть областей накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В понедельник, 26 августа, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода. Самая высокая температура прогнозируются на юге – в Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях будет до +36 градусов.
На остальной территории страны температура будет колебаться в пределах +31…+33 градусов. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.
Во вторник, 27 августа, в некоторых областях ожидаются дожди. Осадки вероятны в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Также дожди с грозами возможны на юге Украины.
Температурные показатели не претерпят существенных изменений в сравнении с предыдущими сутками. В большинстве областей столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.
В среду, 28 августа, грозовые дожди переместятся в центр Украины. Осадки вероятны в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Также будет дождить на юге страны.
Почти во всех регионах Украины в этот день прогнозируются до +33 градусов жары. Только в западных областях будет на несколько градусов прохладнее.
Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что погода в Украине в сентябре 2024 года будет похожа на августовскую. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и непостоянную погоду.
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