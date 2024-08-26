Жара не отступит, но часть областей накроют дожди: прогноз синоптиков на начало недели. Карта

Во всех регионах Украины в начале новой недели ожидается жаркая погода. Столбики термометров в ближайшие дни поднимутся до +36 градусов.

Видео дня

В то же время часть областей накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 26 августа, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода. Самая высокая температура прогнозируются на юге – в Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях будет до +36 градусов.

На остальной территории страны температура будет колебаться в пределах +31…+33 градусов. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 27 августа, в некоторых областях ожидаются дожди. Осадки вероятны в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Также дожди с грозами возможны на юге Украины.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений в сравнении с предыдущими сутками. В большинстве областей столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

В среду, 28 августа, грозовые дожди переместятся в центр Украины. Осадки вероятны в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Также будет дождить на юге страны.

Почти во всех регионах Украины в этот день прогнозируются до +33 градусов жары. Только в западных областях будет на несколько градусов прохладнее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что погода в Украине в сентябре 2024 года будет похожа на августовскую. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и непостоянную погоду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!