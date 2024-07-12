Жара достигнет 39 градусов, но часть областей 'заденут' дожди: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

В ближайшие выходные в Украине будет держаться жара до +39 градусов по Цельсию. В то же время, западные регионы страны в субботу и воскресенье будут поливать кратковременные дожди.

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Соответствующим прогнозом погоды поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Жарче всего будет на юге страны, там столбики термометров будут колебаться в пределах +37+39 градусов по Цельсию.

В остальных областях будет несколько свежее, но не существенно: на востоке – от +29 до +31 градуса, на севере +33+37, на западе +34+37. На большинстве территории государства будет держаться сухая солнечная погода.

Напомним, 12 июля, согласно прогнозу Укргирометцентра, жарче всего будет на юге Украины – в Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Столбики термометров иногда будут показывать +41 градус. В то же время на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни днем местами будет кратковременный дождь и гроза.

В Киеве и области в пятницу будет сухая и жаркая погода. Температура в области ночью будет от +20 до +25 градусов, днем ожидается сильная жара около +35. В Киеве температура ночью около +23, днем сильная жара около +35 градусов. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ЮНИСЕФ дали рекомендации, как защитить детей во время сильной жары. Там подчеркнули, что в периоды экстремальных температур особенно важно обеспечить безопасность и комфорт.

– Согласно прогнозу синоптика Наталии Диденко, пик жары в Украине ожидается 14-17 июля, а вот после 20 июля температуры пойдут на убыль.

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