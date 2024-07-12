Жара достигнет отметки в 41 градус: где в Украине будет жарче 12 июля

Погода в Украине в пятницу, 12 июля, снова будет очень жаркой по всей территории страны. Жарче всего будет на юге Украины – на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине столбики термометров кое-где будут показывать +41 градус.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В то же время в некоторых западных регионах возможны осадки.

Как пишут синоптики, на Закарпатье, Прикарпатье и на Волыни днем местами будет кратковременный дождь и гроза.

Столбики термометров в западных областях будут показывать от +31 до +34 градусов днем и от +22 до +24 ночью. На высокогорье Карпат ночью от +15 до +20, днем от +20 до +25.

В северных и восточных регионах днем будет от +31 до +33. На Харьковщине прогнозируют до +35. Ночью прогнозируют от +21 до +23. В центре Украины днем будет жара от +35 до +37, ночью, по данным Укригидрометцентра, будет от +22 до +24 градусов.

На юге страны будет от +37 до +41 градуса, ночью ожидается от +23 до +25.

В Киеве и области в пятницу будет сухая и жаркая погода. Температура по области ночью будет от +20 до +25 градусов, днем ожидается сильная жара около +35. В Киеве температура ночью около +23, днем сильная жара около +35 градусов. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, жаркая погода, которая прогнозируется в Украине, может вызвать солнечные ожоги, солнечные и тепловые удары. Кроме того, загар повреждает клетки кожи и связан с повышением риска базально-клеточного рака, плоскоклеточного рака и меланомы – независимо от возраста и пола. В Минздраве обнародовали советы, как пережить сильную жару.

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