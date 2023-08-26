Жара до +35 градусов без осадков: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 26 августа

Погода в Украине в субботу, 26 августа, будет преимущественно сухой и жаркой – в некоторых областях температура местами поднимется до +35 градусов. При этом возможны кратковременные дожди на северо-западе.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. Так, осадки могут быть в Волынской, Ривненской, Житомирской и Львовской областях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, на северо-востоке страны ночью и утром местами возможен туман. Ветер в субботу будет переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области 26 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью +13..+18 градусов, днем +27..+32 градуса. В Киеве температура ночью будет +16..+18 градусов, днем +29..+31.

В западных регионах Украины в субботу температура воздуха днем будет от +29 до +31 градусов. А в Закарпатской и Черновицкой областях до +33. Ночью столбики термометров на западе будут показывать +16..+18.

На севере и в центре страны днем будет от +28 до +31 градусов, ночью станет прохладнее - от +13 до +18. В восточных областях днем от +24 до +27, ночью будет +12..+14.

В южных областях будет жарко днем до +31 градуса. В Одесской областях +26..+28 градусов, в Херсонской области и в Крыму +28..+30, в Николаевской +30..+31. Ночью на юге +19..+21.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности. Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен во всех областях, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской и Карпат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие выходные, 26 и 27 августа, ожидаются дожди с грозами. При этом температура воздуха останется высокой – выше +30 градусов.

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