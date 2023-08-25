Часть Украины накроют грозы: синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

В Украине в ближайшие выходные, 26 и 27 августа, ожидаются дожди. Осадки могут сопровождать грозы.

Видео дня

При этом температура воздуха останется высокой – выше +30 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В субботу, 26 августа, дожди прогнозируются в западной части Украины. На остальной территории – сухо.

Днем наивысшая температура ожидается в Житомирской, Закарпатской, Черновицкой и центральных областях максимум +34 градусов. В других областях температура будет колебаться в пределах +27…+30 градусов.

В воскресенье, 27 августа, дожди с грозами пройдут не только на западе, но и на севере и в центре.

В западных регионах температура останется на уровне +30…+34 градусов. В центре кратковременные дожди не помешают воздуху прогреться кое-где до +34. Жарче всего будет в Кировоградской области - до +35. Прохладнее будет в Сумской и Черниговской областях, где столбики термометра покажут +27…29 градусов.

Напомним, что синоптикиня Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!