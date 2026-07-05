Жара больше не будет мешать: как быстро снизить температуру тела перед сном

Жара может затруднять засыпание, поскольку организму необходимо снизить внутреннюю температуру тела для полноценного ночного отдыха. Однако существует метод, который поможет быстрее охладиться.

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Один из предложенных способов предполагает использование обычных влажных полотенец, предварительно охлажденных в морозильной камере. OBOZ.UA рассказывает подробнее о методе, о котором вы, возможно, не знали.

Чтобы быстро охладиться перед сном, достаточно взять две небольшие махровые салфетки или полотенца. Их нужно смочить водой, хорошо отжать и примерно за час до сна положить в морозильную камеру.

Перед тем как ложиться спать, охлажденные полотенца нужно достать из морозилки и оставить возле кровати. Если человек проснется посреди ночи из-за жары, подготовленные полотенца следует приложить к задней части шеи или к животу.

Такой способ помогает очень быстро охладить тело, благодаря чему заснуть снова становится значительно легче. По её словам, жаркая погода мешает ночному отдыху, ведь когда телу слишком жарко, мозг получает сигнал оставаться бодрым, из-за чего на следующий день человек чувствует себя менее внимательным и более уставшим.

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