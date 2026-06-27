Как правильно использовать вентилятор, чтобы охладить дом за считанные минуты

Пытаясь справиться с изнурительной жарой, многие используют различные способы охлаждения, в частности, добавляют лёд в напитки, накидывают мокрые полотенца на плечи и даже ложатся спать во влажных носках.

Видео дня

Но если вы полагались на вентилятор на протяжении всей жары, знаете ли вы, что, скорее всего, использовали его совершенно неправильно? Об этом рассказала блоггер Шарлотта, которая делится контентом в Instagram под ником @charlotte_family_life.

По её словам, если руководствоваться законами физики, то открытие трёх окон во время использования вентилятора даст наилучший эффект.

Она объяснила, что это делается для того, чтобы "вытягивать горячий воздух из вашего дома", что, в результате, позволяет воздуху внутри стать прохладнее, чем он был бы при других условиях.

При этом эксперт уточнила: это работает, но только если воздух снаружи холоднее, чем воздух внутри. Поскольку вентиляторы на самом деле не снижают температуру воздуха, направление их расположения определяет, насколько эффективно они охлаждают ваше помещение.

Выброс горячего воздуха наружу создает вакуум, который автоматически втягивает свежий, прохладный воздух внутрь через другие открытые окна в доме.

Однако для этого необходимо оптимальное расположение. Вентилятор следует размещать примерно на расстоянии 0,6 метра (60 см) от открытого окна, а не прижимать его непосредственно к стеклу.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как улучшить сон во время жары.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.