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Землю накрыла магнитная буря, возможно ухудшение самочувствия: что нужно знать

Дарья Дурова
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
Магнитная буря

13 октября Земля оказалась под воздействием магнитной бури слабой силы, которую, впрочем, могут почувствовать метеочувствительные люди. Она продлится до 15 октября включительно.

Об активности на Солнце сообщается в отчете, опубликованном сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Врачи в период магнитных бурь рекомендуют уделить своему здоровью больше внимания, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Общие рекомендации на время магнитных бурь выглядят так:

– продолжайте занятия спортом, физической активностью, однако снизьте уровень тренировки до умеренной, чтобы не перегружать организм;

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– придерживайтесь режима дня и графика сна;

– чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;

– ограничьте потребление острой и жирной пищи, ешьте больше сезонных овощей и фруктов;

– пейте больше чистой воды;

– откажитесь, хотя бы временно, от кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков.

Медики рекомендуют людям, которые страдают от проблем с давлением, суставами, головных болей, головокружений и нарушения сна иметь при себе свои лекарства, потому что состояние в период магнитной бури может обостриться.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Следующие штормы на Солнце в этом месяце, согласно прогнозу экспертов, могут произойти 23-26 и 29-30 октября.

– О том, что такое магнитные бури и как они возникают, можно почитать в нашем материале по ссылке.

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