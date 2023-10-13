Землю накрыла магнитная буря, возможно ухудшение самочувствия: что нужно знать

13 октября Земля оказалась под воздействием магнитной бури слабой силы, которую, впрочем, могут почувствовать метеочувствительные люди. Она продлится до 15 октября включительно.

Об активности на Солнце сообщается в отчете, опубликованном сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Врачи в период магнитных бурь рекомендуют уделить своему здоровью больше внимания, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Общие рекомендации на время магнитных бурь выглядят так:

– продолжайте занятия спортом, физической активностью, однако снизьте уровень тренировки до умеренной, чтобы не перегружать организм;

Видео дня

– придерживайтесь режима дня и графика сна;

– чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;

– ограничьте потребление острой и жирной пищи, ешьте больше сезонных овощей и фруктов;

– пейте больше чистой воды;

– откажитесь, хотя бы временно, от кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков.

Медики рекомендуют людям, которые страдают от проблем с давлением, суставами, головных болей, головокружений и нарушения сна иметь при себе свои лекарства, потому что состояние в период магнитной бури может обостриться.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Следующие штормы на Солнце в этом месяце, согласно прогнозу экспертов, могут произойти 23-26 и 29-30 октября.

– О том, что такое магнитные бури и как они возникают, можно почитать в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!