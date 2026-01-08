Землю накроет магнитная буря 'красного уровня': названа дата, когда будет 'штормить'

После нескольких дней перерыва Землю снова накроет мощная магнитная буря. Геомагнитная активность резко увеличится уже 9 января.

Уже в ближайшее время К-индекс будет в пределах 5, что может вызвать определенный дискомфорт. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Геомагнитная активность упадет

В период с 4 по 8 января на Земле наблюдалась умеренная магнитная буря с К-индексом не превышающим отметку 4. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателем 5 и выше. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

С 5 января К-индекс снова превысит отметку 5 и таким образом достигнет "красного уровня". Это характеризует состояние геомагнитного поля Земли как слабо возмущенное. Как правило, при К-индексе 3 значимых проблем с технологическими системами или самочувствием метеочувствительных людей не ожидается, хотя небольшие вариации в магнитном поле могут наблюдаться.

Согласно данным мониторинга космической погоды, к Земле приближается поток высокоскоростного плазменного ветра. Это приведет к тому, что 5 января К-индекс поднимется до отметки 5. Событие классифицируется как магнитная буря уровня G1-G2.

Как улучшить самочувствие

Для многих людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, периоды магнитных бурь сопровождаются головной болью, скачками давления и бессонницей. Чтобы минимизировать дискомфорт, врачи рекомендуют следовать нескольким простым правилам.

Питание и водный баланс

В дни геомагнитной активности кровь может становиться более вязкой, что затрудняет кровообращение. Пейте больше чистой воды, это помогает поддерживать текучесть крови. Замените крепкий кофе и черный чай на травяные сборы (мята, мелисса, ромашка).

Облегчите рацион, исключите жирную, жареную и слишком соленую пищу. Соль задерживает воду, что провоцирует отеки и рост давления. Включите в меню бананы, орехи, сухофрукты или морскую рыбу.

Активность и отдых

Отложите интенсивные тренировки в спортзале. Лучшая альтернатива – спокойная прогулка на свежем воздухе в течение 30–40 минут.

Соблюдайте режим сна

Постарайтесь ложиться до 23:00 и спать не менее 7–8 часов. Именно во сне организм лучше всего адаптируется к внешним изменениям. Утром после сна полезен контрастный душ. Он поможет сосудам оставаться в тонусе, а вечером теплая ванна снимет мышечное напряжение.

Эмоциональный фон

Магнитные бури часто вызывают повышенную раздражительность и тревожность. Ограничьте просмотр негативных новостей и использование гаджетов перед сном. Если чувствуете нарастающее напряжение, попробуйте простое упражнение: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4.

