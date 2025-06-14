Землю накрыла магнитная буря "красного уровня": сколько продлится и как улучшить самочувствие
В субботу, 14 июня, Землю накрыла магнитная буря, которая достигла красного уровня по шкале геомагнитной активности. Ее К-индекс составляет 5,7.
Это уже относится к сильной буре, которая может повлиять не только на работу техники, но и на самочувствие многих людей. Об этом сообщает сервис Meteoagent.
Магнитная буря – это следствие взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Они возникают после мощных выбросов на Солнце и могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Сейчас мы наблюдаем повышенную солнечную активность уже больше недели, поэтому очередной всплеск энергии не является неожиданным.
Геомагнитные бури измеряются по К-индексу – шкале от 0 до 9. При значении 5 начинается буря, которая может иметь ощутимое влияние на человека и технологии. Текущее значение 5,7 свидетельствует о достаточно серьезной активности.
Как магнитные бури влияют на людей
Во время геомагнитных бурь многие люди могут почувствовать следующие симптомы:
- головная боль, головокружение;
- перепады настроения, раздражительность;
- снижение работоспособности;
- нарушение сна;
- скачки артериального давления;
- обострение хронических болезней.
Особенно чувствительны к этому - метеозависимые люди, пожилые, беременные женщины и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Что стоит делать во время магнитной бури
Прислушивайтесь к своему организму
Следите за изменениями в самочувствии и настроении. Если чувствуете усталость, головную боль или раздражительность – это могут быть проявления реакции организма на геомагнитные колебания.
Обратите внимание на отдых и здоровье
В дни магнитной активности стоит обеспечить себе больше отдыха. Позвольте себе поспать подольше, уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку. Медитация, легкая гимнастика или йога могут помочь снять напряжение.
Избегайте стрессовых ситуаций
Попробуйте не перегружать себя делами и не вступать в конфликты. Эмоциональное равновесие в этот период – особенно важно.
Проводите больше времени на свежем воздухе
Даже непродолжительная прогулка поможет улучшить самочувствие. Природа, свежий воздух и тишина положительно влияют на нервную систему и помогают организму адаптироваться к изменениям.
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