Землю накрыла магнитная буря 'красного уровня': сколько продлится и как улучшить самочувствие

В субботу, 14 июня, Землю накрыла магнитная буря, которая достигла красного уровня по шкале геомагнитной активности. Ее К-индекс составляет 5,7.

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Это уже относится к сильной буре, которая может повлиять не только на работу техники, но и на самочувствие многих людей. Об этом сообщает сервис Meteoagent.

Магнитная буря – это следствие взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Они возникают после мощных выбросов на Солнце и могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Сейчас мы наблюдаем повышенную солнечную активность уже больше недели, поэтому очередной всплеск энергии не является неожиданным.

Геомагнитные бури измеряются по К-индексу – шкале от 0 до 9. При значении 5 начинается буря, которая может иметь ощутимое влияние на человека и технологии. Текущее значение 5,7 свидетельствует о достаточно серьезной активности.

Как магнитные бури влияют на людей

Во время геомагнитных бурь многие люди могут почувствовать следующие симптомы:

головная боль, головокружение;

перепады настроения, раздражительность;

снижение работоспособности;

нарушение сна;

скачки артериального давления;

обострение хронических болезней.

Особенно чувствительны к этому - метеозависимые люди, пожилые, беременные женщины и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Что стоит делать во время магнитной бури

Прислушивайтесь к своему организму

Следите за изменениями в самочувствии и настроении. Если чувствуете усталость, головную боль или раздражительность – это могут быть проявления реакции организма на геомагнитные колебания.

Обратите внимание на отдых и здоровье

В дни магнитной активности стоит обеспечить себе больше отдыха. Позвольте себе поспать подольше, уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку. Медитация, легкая гимнастика или йога могут помочь снять напряжение.

Избегайте стрессовых ситуаций

Попробуйте не перегружать себя делами и не вступать в конфликты. Эмоциональное равновесие в этот период – особенно важно.

Проводите больше времени на свежем воздухе

Даже непродолжительная прогулка поможет улучшить самочувствие. Природа, свежий воздух и тишина положительно влияют на нервную систему и помогают организму адаптироваться к изменениям.

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