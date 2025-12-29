Землю накрыла магнитная буря 'красного' уровня: как улучшить самочувствие

Землю накрыла магнитная буря повышенного, "красного" уровня, что может повлиять на самочувствие людей. По данным мониторинга солнечной активности, 29 декабря зафиксирована вспышка класса M2. Наиболее чувствительными к таким изменениям остаются метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди.

Данные о солнечных вспышках и геомагнитной активности обнародованы на сервисе Meteoagent. Рекомендации по влиянию магнитных бурь на здоровье предоставили специалисты Сумского областного центра контроля и профилактики болезней.

Согласно графику солнечной активности, 29 декабря зафиксирована вспышка класса M2, которая сопровождается повышением К-индекса до уровня около 3,6-4, что соответствует заметным геомагнитным колебаниям. В предыдущие дни также фиксировались более мощные вспышки, что могло вызвать накопительный эффект воздействия на магнитное поле Земли.

Специалисты объясняют, что магнитные бури возникают из-за выброса заряженных частиц с Солнца, которые достигают земной атмосферы и искажают магнитное поле планеты. В периоды повышенной солнечной активности, которая сейчас находится вблизи пика 11-летнего цикла, такие явления могут случаться чаще.

По оценкам медиков, от 50% до 75% людей реагируют на магнитные бури. Самыми распространенными симптомами являются головная боль, головокружение, резкие перепады настроения, нарушение сна, слабость, колебания артериального давления и сердцебиение. Часто ухудшение самочувствия возникает не в день бури, а за 1-2 дня до нее – во время солнечных вспышек.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, врачи советуют избегать переутомления и стрессов, соблюдать режим сна, пить достаточно жидкости и отказаться от алкоголя и стимулирующих напитков. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют чаще контролировать давление и пульс, а в случае ухудшения состояния – обращаться к врачу.

