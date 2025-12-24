'Красный' уровень опасности: Землю накрыла сильная магнитная буря

В среду Земля находится под влиянием сильной магнитной бури "красного" уровня. 24 декабря активность Солнца значительно возросла, поэтому ожидается магнитная буря с К-индексом 5.

Эксперты предупреждают о возможных нарушениях самочувствия, особенно у метеозависимых людей и тех, кто имеет сердечно-сосудистые проблемы. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Земля сегодня находится под влиянием высокоскоростного потока солнечного ветра от большой корональной дыры. Возможны периоды до STORM G1 с постепенным уменьшением влияния. Прогнозы магнитных бурь обновляются каждые три часа, поэтому ситуация может меняться.

Стоит отметить, что магнитные бури возникают из-за колебаний земного магнитного поля под влиянием усиленного потока заряженных частиц от Солнца.

Наиболее ощутимыми они становятся для людей с гипертонией, сердечно-сосудистыми болезнями и повышенной эмоциональной чувствительностью.

Во время бури люди могут испытывать головную боль, тяжесть в висках, повышенную раздражительность, перепады настроения, колебания артериального давления, нарушения сна от бессонницы до сонливости, а также снижение концентрации и работоспособности.

Особенно в зоне риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациенты с вегетососудистой дистонией, лица во время гормональной перестройки и пожилые люди из-за возрастных изменений сосудов и сердца.

Специалисты советуют следить за прогнозами магнитной активности, контролировать артериальное давление, поддерживать водный баланс, избегать переутомления и стрессовых ситуаций, а также придерживаться сбалансированного питания, чтобы минимизировать негативное влияние бури на здоровье.

Напомним, сильнейшую магнитную бурю, которая по данным астрофизиков, почти достигла экстремального уровня, планета Земля пережила 12 ноября. Это явление стало следствием недавних супермощных вспышек на Солнце, в результате которых облака плазмы добрались до нашей планеты.

