Землю накрыла магнитная буря 'красного уровня': как улучшить самочувствие

После непродолжительного перерыва геомагнитной активности Землю снова накрыла мощная магнитная буря. Повышенная активность вызвана мощными вспышками на поверхности Солнца.

В течение суток 5 ноября К-индекс геомагнитной активности поднимется до отметки 6. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Вспышки на Солнце

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателем 5 и выше. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

В период с 20 октября до 1 ноября наблюдались умеренные магнитные бури. Очередная магнитная буря "красного уровня" накрыла Землю в начале месяца. С того момента К-индекс геомагнитной активности сохраняется в пределах отметки 6.

Как улучшить самочувствие

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь соблюдать размеренный темп жизнедеятельности.

Спите не менее 7–8 часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы. Пейте больше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Что предшествовало

В течение августа и в начале сентября на Солнце наблюдалась повышенная активность, которая выражалась в серии вспышек. В связи с этим ожидается серия геомагнитных возмущений, которые могут вызвать магнитные бури. Самая сильная за последние три месяца магнитная буря была зафиксирована 15 сентября. Она была вызвана крупной корональной дырой на Солнце и почти достигла уровня сильной бури G3. Геомагнитные возмущения продолжались несколько дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли, из-за чего ученые предостерегли о вероятности умеренной геомагнитной бури.

