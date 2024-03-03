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Землю накрыла двухдневная магнитная буря: как это повлияет на метеочуствительных людей

Михаил Левакин
Новости. Общество
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Землю накрыла двухдневная магнитная буря: как это повлияет на метеочуствительных людей

По сравнению с февралем март в плане солнечной активности будет достаточно спокойным месяцем. В общей сложности специалисты ожидают магнитные бури всего восемь дней. Однако первое в марте такое явление уже началось и будет еще два дня.

Согласно обновленным данным Мeteoagent, солнечная активность первого марта спровоцировала уже второго числа магнитную бурю, которой по 9-балльной системе дали четыре балла (умеренное явление). Она продлится до четвертого марта включительно, хотя и станет слабее.

В более продолжительном прогнозе отмечается, что 10 марта также ожидается умеренная буря. Явление аналогичной интенсивности прогнозируется на 15-16 марта. И 21-22 марта возможна слабая буря. Однако специалисты подчеркивают, что прогнозы по Солнцу на месяц вперед всегда неточные.

Землю накрыла двухдневная магнитная буря: как это повлияет на метеочуствительных людей

Так или иначе, но подготовиться к явлению будет нелишним. Исследования показали, что такие бури могут усугублять самочувствие.

Что такое метеочувствительность

Землю накрыла двухдневная магнитная буря: как это повлияет на метеочуствительных людей

По определению медиков, метеочувствительность является естественной, генетически обусловленной реакцией человеческого организма на изменения погодных условий. То есть, на давление, влажность и т.д. Метеозависимые люди, а таковых до 15% всего населения Земли, также реагируют на солнечные явления.

Чаще всего люди во время магнитных бурь испытывают головную боль и сердце. Среди других симптомов – слабость, перепады настроения. Магнитные бури могут повлечь за собой развитие тревожных состояний, повышение агрессивности, усиление страха и панических проявлений и т.д. Кто в зоне риска

На чувствительность к погоде влияют пол, возраст, наследственность и состояние здоровья. К примеру, женщины более склонны реагировать на изменения погоды, чем мужчины.

Наиболее сильно магнитные бури действуют на людей с хроническими недугами – бронхиальная астма, артрит, ревматизм, сердечные заболевания, давление. Метеозависимость может также появиться у тех, кто перенес сотрясение мозга, страдает вегетососудистой дистонией или атеросклерозом.

Что нужно делать

Землю накрыла двухдневная магнитная буря: как это повлияет на метеочуствительных людей

Прежде специалисты советуют отказаться от вредных привычек. Можно даже не навсегда, а на несколько дней до и во время бурь.

Соблюдайте режим дня. Контролируйте свои эмоции и уровень психологического напряжения в течение дня. Если физическое состояние позволяет – займитесь физической активностью. Вообще метеочувствительные медики рекомендуют ежедневно находиться на свежем воздухе не менее 30 минут, регулярно заниматься спортом и закаливать организм, больше отдыхать и вести здоровый образ жизни.

Избавиться от симптомов метеозависимости можно также, соблюдая диету. Следует отказаться от тяжелой пищи, лучше питаться чаще, но небольшими порциями, предпочитая растительные и молочные продукты. Также прибавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, они помогут работе сердца.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предостерегли, что в начале весны погода удивит контрастами. Они прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля в Украине в начале марта ожидается похолодание.

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