Землю накрыла двухдневная магнитная буря: как это повлияет на метеочуствительных людей

По сравнению с февралем март в плане солнечной активности будет достаточно спокойным месяцем. В общей сложности специалисты ожидают магнитные бури всего восемь дней. Однако первое в марте такое явление уже началось и будет еще два дня.

Согласно обновленным данным Мeteoagent, солнечная активность первого марта спровоцировала уже второго числа магнитную бурю, которой по 9-балльной системе дали четыре балла (умеренное явление). Она продлится до четвертого марта включительно, хотя и станет слабее.

В более продолжительном прогнозе отмечается, что 10 марта также ожидается умеренная буря. Явление аналогичной интенсивности прогнозируется на 15-16 марта. И 21-22 марта возможна слабая буря. Однако специалисты подчеркивают, что прогнозы по Солнцу на месяц вперед всегда неточные.

Так или иначе, но подготовиться к явлению будет нелишним. Исследования показали, что такие бури могут усугублять самочувствие.

Что такое метеочувствительность

По определению медиков, метеочувствительность является естественной, генетически обусловленной реакцией человеческого организма на изменения погодных условий. То есть, на давление, влажность и т.д. Метеозависимые люди, а таковых до 15% всего населения Земли, также реагируют на солнечные явления.

Чаще всего люди во время магнитных бурь испытывают головную боль и сердце. Среди других симптомов – слабость, перепады настроения. Магнитные бури могут повлечь за собой развитие тревожных состояний, повышение агрессивности, усиление страха и панических проявлений и т.д. Кто в зоне риска

На чувствительность к погоде влияют пол, возраст, наследственность и состояние здоровья. К примеру, женщины более склонны реагировать на изменения погоды, чем мужчины.

Наиболее сильно магнитные бури действуют на людей с хроническими недугами – бронхиальная астма, артрит, ревматизм, сердечные заболевания, давление. Метеозависимость может также появиться у тех, кто перенес сотрясение мозга, страдает вегетососудистой дистонией или атеросклерозом.

Что нужно делать

Прежде специалисты советуют отказаться от вредных привычек. Можно даже не навсегда, а на несколько дней до и во время бурь.

Соблюдайте режим дня. Контролируйте свои эмоции и уровень психологического напряжения в течение дня. Если физическое состояние позволяет – займитесь физической активностью. Вообще метеочувствительные медики рекомендуют ежедневно находиться на свежем воздухе не менее 30 минут, регулярно заниматься спортом и закаливать организм, больше отдыхать и вести здоровый образ жизни.

Избавиться от симптомов метеозависимости можно также, соблюдая диету. Следует отказаться от тяжелой пищи, лучше питаться чаще, но небольшими порциями, предпочитая растительные и молочные продукты. Также прибавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, они помогут работе сердца.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предостерегли, что в начале весны погода удивит контрастами. Они прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля в Украине в начале марта ожидается похолодание.

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