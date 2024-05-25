Землю накроет ощутимая магнитная буря: сколько она будет продолжаться и как уберечься от вредного воздействия

В субботу, 25 мая, из-за вспышки на Солнце началась мощная магнитная буря. Она продлится и в воскресенье, 26 мая.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу, который варьируется от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и большее ее влияние на людей и технику.

В субботу, 25 мая, солнечная активность фиксировалась с К-индексом 3 (зеленый уровень), что свидетельствует о слабом магнитном возмущении, не влияющем на самочувствие людей.

Однако уже в воскресенье, 26 мая, активность повысится до К-индекса 4 (желтый уровень), что означает ощутимую магнитную бурю.

Чтобы уменьшить влияние геомагнитных колебаний на здоровье и самочувствие, рекомендуется чаще гулять на свежем воздухе, пить достаточно воды, избегать вредной пищи и напитков, избегать переутомления и стрессов. Также следует иметь при себе необходимые лекарства и контролировать АД. Если ваше самочувствие ухудшится, обязательно обратитесь к врачу.

Кроме того, медики рекомендуют отказаться от тяжелых физических нагрузок.

Также можно использовать техники релаксации, такие как медитация, йога или другие методы, помогающие снизить стресс и почувствовать покой. Не стоит забывать и об ароматерапии. Подберите приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни апреля число Вольфа – числовой показатель солнечной активности, связанный с количеством солнечных пятен – имело наивысшее значение в 25-м цикле солнечной активности. Также это было самое высокое значение числа за последние 22 года.

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