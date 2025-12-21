Землю накроет новая магнитная буря: когда начнет штормить

После периода относительного затишья, когда геомагнитная активность колебалась в умеренных пределах, специалисты прогнозируют резкое усиление солнечного ветра. Уже с 21 декабря ситуация изменится и планету Земля накроет магнитная буря.

Мощность магнитной бури превысит критическую отметку уже с 21 декабря. Об этом сообщает портал Meteoagent.

От "желтого" уровня к "красному"

В последние дни магнитосфера Земли находилась в пограничном состоянии. Показатель геомагнитной активности по К-индексу держался на уровне 3-4, что считается слабыми возмущениями, которые обычно проходят незаметно для большинства людей.

Однако, согласно данным мониторинга космической погоды, к Земле приближается поток высокоскоростного плазменного ветра. Это приведет к тому, что 21 декабря К-индекс поднимется до 5 баллов и выше. Событие классифицируется как магнитная буря уровня G1-G2.

Нестабильный геомагнитный фон может сохраняться в течение нескольких суток. Магнитные бури такого уровня могут влиять на работу чувствительной электроники, систем навигации и связи. Но больше всего геомагнитный шторм ощущают метеозависимые люди.

Как улучшить самочувствие

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь соблюдать размеренный темп жизнедеятельности.

Спите не менее 7–8 часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы. Пейте больше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Как сообщал OBOZ.UA, сильнейшую магнитную бурю, которая почти достигла экстремального уровня, планета Земля пережила 12 ноября. Это явление стало следствием недавних супермощных вспышек на Солнце, в результате которых облака плазмы добрались до нашей планеты.

